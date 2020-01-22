Оператор сотовой связи МТС последним из «большой четвёрки» объявил о повышении стоимости связи. На его сайте указано:
С 30 января 2020 года будут скорректированы некоторые параметры ряда тарифов и опций. Незначительная корректировка коснется стоимости звонков, интернета и SMS, размера абонентской платы и стоимости услуг связи сверх включённых пакетов (при наличии на тарифе), а также и платы за подключение и использование дополнительных опций. При этом она не затронет стоимость развлекательных сервисов и услуг связи в поездках по миру. Также будут скорректированы отдельные условия тарификации на некоторых архивных тарифах без абонентской платы и зона действия услуг «Домашний пакет Россия» и «Домашний пакет Россия+».Повышение цен в основном затронет архивные тарифные планы. К примеру, размер платы на тарифе «Тарифище» в Москве и Санкт-Петербурге вырастет на 25 рублей, а в других городах увеличение чуть ниже.
По прогнозам Content Review, в 2020 году расходы абонентов на сотовую связи и мобильный интернет увеличатся на 17-18%. Первым об изменении тарифов на связь в начале января объявил оператор Теле2, за ним последовали «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Примечательно, что стоимость интернет-трафика снижается из-за полностью безлимитных тарифов. В России самый дешёвый мобильный интернет в мире.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник:
Государственного аналога как стационар дома на пример нет! Да и в договоре повышать без вашего участия стоимость имеют полное право.
А государство знает но ни чего не делает.
Вывод: власть в доле!!!