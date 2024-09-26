Клиенты любых банков могут оплачивать покупки лицом — без карты и смартфона

«Сбербанк» внедрил в свои платёжные терминалы поддержку биометрической оплаты картами любых банков. Прежде они работали с биометрией только при оплате картами «Сбербанка».
Чтобы использовать биометрию, нужно открыть приложение «Сбербанк Онлайн», вызвать виртуального ассистента, сказать «Оплата улыбкой» и перейти в предложенный раздел, где можно привязать карту любого банка, работающего в России. Система попросит отсканировать лицо и улыбнуться. Также потребуется создать код безопасности. В дальнейшем именно улыбка будет означать подтверждение оплаты, не придётся прикладывать к платёжному терминалу привязанную карту или смартфон. Терминал узнаёт клиента, даже если он сменил причёску или надел головной убор. Иногда для подтверждения покупок может потребоваться код, созданный при подключении услуги.
Биометрические терминалы «Сбербанка» установлены в магазинах и других торговых предприятиях. По всей России их около 750 тысяч штук, а к концу года количество вырастет до 1 миллиона.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым