Банки Россия

Оплата СБП станет выгодной. Банки будут возвращать деньги

Артем
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При оплате через «Систему быстрых платежей» будет начисляться кэшбек от 1 до 10%. Об этом сообщают «Известия».

Как сообщает источник, вознаграждение за использование СБП планируют ввести в банках ВТБ, «Открытие» и «Абсолют». Клиенты МКБ смогут получить кешбэк в размере от 1% до 7% с 1 января 2023 года. Сумма начислений будет зависеть от выбранной пользователем категории покупок. 

Эксперты считают, что на популярность платежного сервиса повлияло активное развитие технологий оплаты по QR-кодам из-за частичного отсутствия возможности пользоваться бесконтактной оплатой.

Тем не менее аналитики сомневаются, что подобный способ быстро заменит утраченную возможность расплачиваться смартфоном. Вполне вероятно, что на выработку новой привычки понадобится время.
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Источник:
https://iz.ru/1447440/roza-almakunova-natalia-ilina/qr-kody-dostupa-banki-zapuskaiut-keshbek-za-pokupki-po-sbp
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3863
st00p1dm0nkey
Артём, наверное вы хотели написать выгодной, но выходной победил 😉
час назад в 12:44
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