Оплата СБП станет выгодной. Банки будут возвращать деньги

При оплате через «Систему быстрых платежей» будет начисляться кэшбек от 1 до 10%. Об этом сообщают «Известия».Как сообщает источник, вознаграждение за использование СБП планируют ввести в банках ВТБ, «Открытие» и «Абсолют». Клиенты МКБ смогут получить кешбэк в размере от 1% до 7% с 1 января 2023 года. Сумма начислений будет зависеть от выбранной пользователем категории покупок.Эксперты считают, что на популярность платежного сервиса повлияло активное развитие технологий оплаты по QR-кодам из-за частичного отсутствия возможности пользоваться бесконтактной оплатой.Тем не менее аналитики сомневаются, что подобный способ быстро заменит утраченную возможность расплачиваться смартфоном. Вполне вероятно, что на выработку новой привычки понадобится время.