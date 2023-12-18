Оптом дешевле: Apple анонсировала новую систему скидок в App Store

«Взаимозависимые цены можно использовать для подписок от одного или двух разных разработчиков. Например, вы можете предложить премиальным подписчикам Ocean Journal возможность подписаться на Mountain Climber по сниженной цене в $4,99 в месяц вместо обычных $5,99. Клиенты будут платить со скидкой, пока они остаются подписчиками Ocean Journal», — говорится на сайте Apple Developer.

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Компания Apple анонсировала новую систему «зависимого ценообразования» для подписок в App Store. Она поможет разработчикам привлекать и удерживать подписчиков, предлагая скидки на дополнительные подписки.Пока компания активно тестирует это нововведение. В январе Apple раскроет больше подробностей и предоставит разработчикам тестовый доступ к этой системе.