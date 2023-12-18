Оптом дешевле: Apple анонсировала новую систему скидок в App Store

Фархад
App Store

Компания Apple анонсировала новую систему «зависимого ценообразования» для подписок в App Store. Она поможет разработчикам привлекать и удерживать подписчиков, предлагая скидки на дополнительные подписки.

«Взаимозависимые цены можно использовать для подписок от одного или двух разных разработчиков. Например, вы можете предложить премиальным подписчикам Ocean Journal возможность подписаться на Mountain Climber по сниженной цене в $4,99 в месяц вместо обычных $5,99. Клиенты будут платить со скидкой, пока они остаются подписчиками Ocean Journal», — говорится на сайте Apple Developer.

Пока компания активно тестирует это нововведение. В январе Apple раскроет больше подробностей и предоставит разработчикам тестовый доступ к этой системе.

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Источник:
Apple
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