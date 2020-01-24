Минкомсвязи составило список сервисов, доступ к которым могут сделать бесплатным для граждан с 1 марта 2020 года. Об этом сообщило издание «Известия».
Для россиян доступ к обозначенным сервисам будет возможен даже при нулевом балансе счета. 20 января операторы «большой четверки» уже получили список.
Сообщается, что все бесплатные ресурсы были разделены на четыре категории:
Минкомсвязи поясняет, что список еще не окончательный и будет дополнен. Напомним, президент России Владимир Путин 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию поручил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого россиянам предоставят бесплатный доступ к социально-значимым интернет-сервисам.
Для россиян доступ к обозначенным сервисам будет возможен даже при нулевом балансе счета. 20 января операторы «большой четверки» уже получили список.
Сообщается, что все бесплатные ресурсы были разделены на четыре категории:
- Государственные, туда входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти.
- Социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник».
- Почтовые сервисы: «Яндекс», mail.ru, km.ru.
- Другие значимые ресурсы. В эту категорию попал турецкий мессенджер Bip от сотового оператора Turkcell.
Минкомсвязи поясняет, что список еще не окончательный и будет дополнен. Напомним, президент России Владимир Путин 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию поручил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого россиянам предоставят бесплатный доступ к социально-значимым интернет-сервисам.
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Почему так смешно?!