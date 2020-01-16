Путин и Волож

Акции «Яндекса» выросли Московской бирже на 6,6% до рекордно высокой отметки — 2869 рублей за штуку. Это произошло после заявления Михаила Мишустина о том, что государство будет оказывать поддержку этой компании.

Михаил Мишустин станет новым премьер-министром (он же председатель Правительства РФ). Он был выдвинут на эту должность 15 января президентом РФ Владимиром Путиным после того, как действующий премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке Правительства. 16 января его кандидатуру единогласно одобрили депутаты Госдумы. Прежняя должность Мишустина — глава Федеральной налоговой службы.

Акции «Яндекса» начали дорожать из-за публикации секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, которую он разместил в Telegram после встречи с Мишустина с парламентской фракцей КПРФ. Обухов рассказал, что Мишустин хвалил «Яндекс» и обещал ему всестороннюю поддержку.

Яндекс

После сильного взлёта акции «Яндекса» стали немного дешеветь, и к 15:45 стоят по 2790 рублей за штуку.

По словам аналитика Эльдара Муртазина, российские власти собираются попросить «Яндекс» создать операционную систему. Компания якобы сопротивляется и не хочет вкладывать ресурсы в её разработку. От операционной системы «Аврора», которая не оправдала ожиданий, планируется отказаться.


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