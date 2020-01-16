Акции «Яндекса» выросли Московской бирже на 6,6% до рекордно высокой отметки — 2869 рублей за штуку. Это произошло после заявления Михаила Мишустина о том, что государство будет оказывать поддержку этой компании.
Михаил Мишустин станет новым премьер-министром (он же председатель Правительства РФ). Он был выдвинут на эту должность 15 января президентом РФ Владимиром Путиным после того, как действующий премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке Правительства. 16 января его кандидатуру единогласно одобрили депутаты Госдумы. Прежняя должность Мишустина — глава Федеральной налоговой службы.
Акции «Яндекса» начали дорожать из-за публикации секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, которую он разместил в Telegram после встречи с Мишустина с парламентской фракцей КПРФ. Обухов рассказал, что Мишустин хвалил «Яндекс» и обещал ему всестороннюю поддержку.
После сильного взлёта акции «Яндекса» стали немного дешеветь, и к 15:45 стоят по 2790 рублей за штуку.
По словам аналитика Эльдара Муртазина, российские власти собираются попросить «Яндекс» создать операционную систему. Компания якобы сопротивляется и не хочет вкладывать ресурсы в её разработку. От операционной системы «Аврора», которая не оправдала ожиданий, планируется отказаться.
Государство обяжет (неформально) Яндекс создать нашу православную систему (вариант Андроида). На Яндекс.ТВ уже можно посмотреть что это такое будет. Аврора судя по всему не состоялась и ее тихо закопают) в Яндексе сопротивляются и не хотят ничего делать) во всяком случае так— Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) January 16, 2020
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