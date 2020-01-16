Государство обяжет (неформально) Яндекс создать нашу православную систему (вариант Андроида). На Яндекс.ТВ уже можно посмотреть что это такое будет. Аврора судя по всему не состоялась и ее тихо закопают) в Яндексе сопротивляются и не хотят ничего делать) во всяком случае так