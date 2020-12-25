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Эксперты Digital foundry подвели итоги года, опубликовав рейтинг игр с лучшей графикой. В топ попали 9 позиций, а также был озвучен небольшой перечень тайтлов, которые также заслуживают упоминания.Сейчас вы будете немного удивлены, но возглавил рейтинг Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. Удостоилась такой высокой отметки, конечно же, версия для ПК во многом благодаря грамотному применению технологии трассировки лучей, которая, по мнению издания в этой игре очень достойно раскрыта.Помимо девятки лидеров, в Digital foundry также упомянули ремейк DOOM 64 за обновление графики с сохранением оригинального стиля, Dreams за альтернативный рендеринг, Teardown за разрушаемость и физику, а также Final Fantasy VII Remake, Call of Duty: Black Ops Cold War и Ghost of Tsushima.