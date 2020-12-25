Эксперты Digital foundry подвели итоги года, опубликовав рейтинг игр с лучшей графикой. В топ попали 9 позиций, а также был озвучен небольшой перечень тайтлов, которые также заслуживают упоминания.
Сейчас вы будете немного удивлены, но возглавил рейтинг Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. Удостоилась такой высокой отметки, конечно же, версия для ПК во многом благодаря грамотному применению технологии трассировки лучей, которая, по мнению издания в этой игре очень достойно раскрыта.
Топ-9 игр с лучшей графикой по версии Digital foundry
- Cyberpunk 2077 (PC)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Microsoft Flight Simulator
- Half-Life: Alyx
- The Last of Us Part II
- Demon's Souls Remake
- DOOM Eternal
- Ori and the Will of the Wisps
- Minecraft RTX
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