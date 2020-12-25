Геймеры столкнулись с дефицитом PlayStation 5 после запуска из-за действий перекупов. Сейчас в свободном доступе приобрести консоль можно только на Avito с гигантской наценкой, но для желающих приобрести новинку появилась хорошая новость.
В официальном сообществе M.Game от «М.Видео» появилась информация, что в ближайшее время будет возможность купить PS5 в сети. Сообщается, что в наличии появятся версии с дисководом и Digital Edition. По словам представителей ритейла, все предварительные заказы доставлены покупателям.
«Отличные новости, друзья!
В ближайшие пару дней у вас будет возможность купить PlayStation 5 в М.Видео! Подробнее о способах оформления заказа мы напишем позже тут, в сообществе. Это не предзаказ, а именно покупка с доставкой с нашего склада. В наличии будут как версии с дисководом, так и Digital Edition.
Так что не торопитесь поощрять мамкиных бизнесменов, которые сейчас продают консоль в полтора-два раза дороже. Скоро сможете порадовать себя и близких к Новому году и купить консоль по рыночной цене — 46 990 рублей за версию с дисководом и 37 990 рублей за Digital Edition.
UPD: Что касается уже сделанных предзаказов, то они фактически все развезены и получены покупателями. Есть проблема с далекими регионами и курьерскими доставками, потому что нагрузка на курьеров в предновогодний период очень высока. До конца декабря 99% предзаказанных консолей будут у покупателей», — M.Game.
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