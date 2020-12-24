На форумах Reddit и ResetEra начали появляться многочисленные сообщения с жалобами на работу адаптивных курков геймпада DualSense. Игроки рассказывают об отказе и потере отзывчивости триггеров R2 и L2.
Геймер под ником EeK9X сообщил, что во время игры в Spider-Man: Miles Morales раздался щелчок правого курка и после этого кнопка R2 потеряла свою фирменную адаптивность. Он добавил, что всего наиграл на своей консоли менее 50 часов.
Об аналогичных проблемах на Reddit поступают многочисленные жалобы от владельцев PlayStation 5. Некоторые пользователи разобрали свои контроллеры DualSense и сделали предположение, что проблема заключается в неисправной пружине правого триггера. Со стороны производителя пока нет никаких подтверждений этой теории.
Некоторым геймерам уже удалось поменять проблемные геймпады на новые. Они рассказывают, что этот процесс может занять от 10 до 30 дней в зависимости от загруженности сервисного центра и региона. Сайт GameRant отметил, что на неполадки контроллера пожаловались более тысячи владельцев PS5 со всего мира.
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