Юридическая фирма Rosen сообщила о подаче коллективного иска на разработчиков CD Projekt RED. Утверждается, что причиной коллективного иска стала ложь руководителей компании инвесторам по поводу состояния Cyberpunk 2077 для консолей.
В материалах дела утверждается, что CD Projekt утаивала информацию о том, что проект на PlayStation 4 и Xbox One практически неиграбелен из-за многочисленных ошибок. В результате этого Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store. Напомним, разработчики признали наличие проблем и запустили процедуру возврата денег за релиз.
По словам представителей Rosen, инвесторы понесли убытки из-за состояния игры на момент релиза. Сейчас у юридической фирмы отсутствует ведущий истец по делу и в связи с этим юристы просят акционеров CD Projekt заполнить специальную онлайн-форму.
Стоит отметить, что иск Rosen может быть не единственным, поскольку сейчас в Польше также идет подготовка заявления против CD Projekt по подозрению в нарушении статьи 286 местного уголовного кодекса, а это введение в заблуждение с целью извлечения финансовой выгоды.
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В материалах дела утверждается, что CD Projekt утаивала информацию о том, что проект на PlayStation 4 и Xbox One практически неиграбелен из-за многочисленных ошибок. В результате этого Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store. Напомним, разработчики признали наличие проблем и запустили процедуру возврата денег за релиз.
По словам представителей Rosen, инвесторы понесли убытки из-за состояния игры на момент релиза. Сейчас у юридической фирмы отсутствует ведущий истец по делу и в связи с этим юристы просят акционеров CD Projekt заполнить специальную онлайн-форму.
Стоит отметить, что иск Rosen может быть не единственным, поскольку сейчас в Польше также идет подготовка заявления против CD Projekt по подозрению в нарушении статьи 286 местного уголовного кодекса, а это введение в заблуждение с целью извлечения финансовой выгоды.
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Интересно чем закончится. Обычно мировым соглашением такого рода суды заканчиваются.