Опубликован рейтинг скорости интернета во всём мире. Россия очень далеко от лидеров

В рейтинге мобильного интернета Россия занимает 86-е место из 108 — со средней скоростью скачивания 25,63 МБ/с, что в два с лишним раза ниже усреднённого по миру показателя. Самый быстрый доступ в Катаре (334,63 МБ/с), а самый медленный на Кубе (4,02 МБ/с).
Годом ранее Россия была на 105-м месте со скоростью 24,32 МБ/с. Медленный доступ в нашей стране обусловлен отсутствием сетей связи пятого поколения. Примечательно, что 5G уже есть в некоторых странах бывшего СССР, например, в Латвии, Эстонии и Литве, которые занимают в рейтинге 26-е, 21-е и 17-е места соответственно.
Что касается стационарного доступа к сети, здесь Россия находится на 60-м месте среди 159 стран с показателями скорости немногим ниже, чем в среднем по миру. Рекордная средняя скорость в Сингапуре — 285,02 МБ/с, в России 87,08 МБ/с, а самый медленный домашний и офисный интернет опять же на Кубе — всего 2,79 МБ/с.
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