«Яндекс»,

Mail.ru Group,

Rambler Group,

«Лаборатория Касперского»,

«1С»,

«Газпром-медиа»,

«Национальная медиа группа»,

ТАСС,

МИА «Россия сегодня»,

РБК,

ВГТРК,

Первый канал,

НТВ,

«Комсомольская правда»,

«Московский комсомолец»,

«Эксмо»,

«Просвещение»,

«Почта России»,

«Ростелеком»,

«Медиаскоп».

Минкомсвязи РФ добавило 79 компаний в перечень системообразующих организаций из отраслей информации и связи, которые могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. Информация об этом появилась на сайте ведомства.Также в перечень попали операторы мобильной связи из «большой четверки» — МТС, «Мегафон», Tele2, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), а также несколько региональных операторов, например, татарский «Таттелеком» и чеченский «Вайнах телеком».Напомним, 20 апреля Минпромторг опубликовал свой список системообразующих предприятий, в котором 246 компаний. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство откажется от единого списка системообразующих компаний. Составлением списков займутся отраслевые министерства.От составления единого списка решили отказаться после того, как в предварительный перечень попала букмекерская компания «Фонбет». Она была исключена из перечня по просьбе Минфина.