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Минкомсвязи РФ добавило 79 компаний в перечень системообразующих организаций из отраслей информации и связи, которые могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Среди прочих в список вошли:
  • «Яндекс»,
  • Mail.ru Group,
  • Rambler Group,
  • «Лаборатория Касперского»,
  • «1С»,
  • «Газпром-медиа»,
  • «Национальная медиа группа»,
  • ТАСС,
  • МИА «Россия сегодня»,
  • РБК,
  • ВГТРК,
  • Первый канал,
  • НТВ,
  • «Комсомольская правда»,
  • «Московский комсомолец»,
  • «Эксмо»,
  • «Просвещение»,
  • «Почта России»,
  • «Ростелеком»,
  • «Медиаскоп».
Также в перечень попали операторы мобильной связи из «большой четверки» — МТС, «Мегафон», Tele2, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), а также несколько региональных операторов, например, татарский «Таттелеком» и чеченский «Вайнах телеком». 

Напомним, 20 апреля Минпромторг опубликовал свой список системообразующих предприятий, в котором 246 компаний. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство откажется от единого списка системообразующих компаний. Составлением списков займутся отраслевые министерства.

От составления единого списка решили отказаться после того, как в предварительный перечень попала букмекерская компания «Фонбет». Она была исключена из перечня по просьбе Минфина.



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Источник:

Meduza Meduza

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