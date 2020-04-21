Минкомсвязи РФ добавило 79 компаний в перечень системообразующих организаций из отраслей информации и связи, которые могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Среди прочих в список вошли:
Напомним, 20 апреля Минпромторг опубликовал свой список системообразующих предприятий, в котором 246 компаний. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство откажется от единого списка системообразующих компаний. Составлением списков займутся отраслевые министерства.
От составления единого списка решили отказаться после того, как в предварительный перечень попала букмекерская компания «Фонбет». Она была исключена из перечня по просьбе Минфина.
Среди прочих в список вошли:
- «Яндекс»,
- Mail.ru Group,
- Rambler Group,
- «Лаборатория Касперского»,
- «1С»,
- «Газпром-медиа»,
- «Национальная медиа группа»,
- ТАСС,
- МИА «Россия сегодня»,
- РБК,
- ВГТРК,
- Первый канал,
- НТВ,
- «Комсомольская правда»,
- «Московский комсомолец»,
- «Эксмо»,
- «Просвещение»,
- «Почта России»,
- «Ростелеком»,
- «Медиаскоп».
Напомним, 20 апреля Минпромторг опубликовал свой список системообразующих предприятий, в котором 246 компаний. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство откажется от единого списка системообразующих компаний. Составлением списков займутся отраслевые министерства.
От составления единого списка решили отказаться после того, как в предварительный перечень попала букмекерская компания «Фонбет». Она была исключена из перечня по просьбе Минфина.
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