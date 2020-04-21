Компания Samsung подняла цены на актуальную флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20 в России. Очевидно, это произошло из-за ослабления курса рубля.
Цены выросли ровно на 10 тысяч рублей для каждой из трёх моделей:
Galaxy S20: было 69 990 рублей, стало 79 990 рублей
Galaxy S20+: было 79 990 рублей, стало 89 990 рублей
Galaxy S20 Ultra: было 99 990 рублей, стало 109 990 рублей
Можно ожидать, что в скором времени цены на эти модели повысят сотовые операторы и ритейлеры электроники. Также можно спрогнозировать рост цен на смартфоны других брендов, прежде всего топовых.
В первом квартале спрос на смартфоны в России вырос примерно на 15%, причём россияне очень активно покупали дорогие модели стоимостью от 50 000 и даже 100 000 рублей. Это связано с ожиданием роста цен: покупатели стремились взять устройство, которое прослужит несколько лет и стоит дешевле, чем будет через несколько месяцев. При этом в первую неделю самоизоляции и карантина в конце марта и начале апреля, напротив, было отмечено 50-процентное снижение спроса на смартфоны. Оно связано с тем, что многие магазины перестали полноценно работать и функционируют сейчас лишь как точки выдачи заказов, оформленных через интернет.
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Последний флагман Samsung и iPhone 11 уже подешевели. Скидки недели https://www.iguides.ru/main/gadgets/posledniy_flagman_samsung_i_iphone_11_uzhe_podeshe/
На короткое время поднимают цены или создают дефицит и приток покупателей из-за страха что подорожает ещё больше или пропадёт из продажи увеличивается.
В нашем случае пугать можно только подорожанием.