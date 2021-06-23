Основатель компании-разработчика антивируса McAfee Джон Макафи найден мертвым в Испанской тюрьме. Об этом сообщает местное издание Diario. 

Бизнесмену было 75 лет. McAfee он основал в 1987 году, с 2011-го она принадлежит корпорации Intel.

Макафи был задержан в прошлом году в Испании. Власти США предъявили ему обвинения в уклонении от уплаты налогов. Бизнесмену грозило тюремное заключение на срок до пяти лет по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному году по каждому пункту обвинения в том, что он не представлял налоговые декларации. 

В прокуратуре отмечали, что Макафи получил миллионы долларов, в частности, в криптовалюте, за проведение консультаций и за платные выступления. Сам предприниматель называл себя жертвой преследования по политическим мотивам. 23 июня суд Испании одобрил выдачу США основателя компании McAfee. 


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