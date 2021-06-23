





Компания Xiaomi придумала, как надёжно защитить смартфоны от утери и кражи. Её изобретение должно значительно повысить шанс на успешный поиск устройства его законным обладателем.В свежей бета-версии MIUI 12.5 появилась опция, позволяющая защитить выключение смартфона графическим ключом. Просто так выключить устройство не получится — тот, у кого оно находится в руках, должен ввести правильный ключ, иначе оно продолжит работать до тех пор, пока полностью не выдохнется аккумулятор.Разблокировать смартфон, чтобы снять защиту на выключение или быстро разрядить его ресурсоёмким приложением, тоже не получится, равно как и отключить его от сотовой связи, интернета и служб геолокации. Таким образом устройство будет довольно долгое время находиться в рабочем состоянии, что позволит отследить его перемещение и местоположение. Если заряда осталось немного, то у пользователя будет несколько часов на поиски пропажи, а если аккумулятор заряжен полностью или почти полностью, то несколько дней или даже недель.Благодаря этому нововведению смартфон долгое время остаётся доступен для поиска через сервис Xiaomi Cloud, и у пользователя гораздо больше шансов обнаружить его, если он был утерян или украден. Сейчас злоумышленник может моментально отключить смартфон нажатием пары кнопок, и найти его будет сложно.Это нововведение тестируется в MIUI 12.5 с номером сборки 21.6.21, но можно предположить, что оно появится не в этой версии оболочки, а следующей — MIUI 13. Выпуск этого обновления, по слухам, состоится в ближайшие пару месяцев. По традиции Xiaomi сначала выпустит его в Китае и только для флагманских смартфонов, а затем оно появится в других странах и будет доступно смартфонам всех ценовых категорий.