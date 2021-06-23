



18 мая компания Microsoft выпустила обновление Windows 10 May 2021 Update (версия 21H1). В нём не так много нововведений, и устанавливать его было необязательно — это можно сделать по желанию.



Теперь Microsoft насильно обновляет компьютеры с более ранними версиями Windows 10 до 21H1. Апдейт скачивается и устанавливается в фоновом режиме, никаких действий со стороны пользователя не требуется. Поскольку это относительно небольшой апдейт, он ставится быстро и беспроблемно. Все приложения, настройки и файлы сохраняются, восстанавливать их не придётся.



В очередь на обновление поставлены в том числе компьютеры, на которые установлена Windows 10 May 2020 Update (версия 2004). Поддержка этой версии Windows 10 завершится в декабре 2021 года. Обновление распространяется постепенно и, хотя и является принудительным, займёт несколько месяцев.



Обновиться до Windows 10 в версии 21H1, вероятно, будет желательно перед установкой Windows 11. Презентация Windows 11 состоится 24 июня, а официальный релиз, по слухам, запланирован на осень текущего года. Бесплатно перейти на Windows 11 можно будет не только с Windows 10, но и более ранних версий Windows (в том числе 7 и 8.1).







