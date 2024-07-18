Почта России стала не нужна. Отправить и получить посылку теперь можно в магазине по соседству

Александр


Принадлежащая X5 Group компания 5Post запустила новую услугу — отправка и получение посылок в любом магазине «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Пользоваться сервисом могут как физические лица, так и организации. У X5 Group около 20 тысяч магазинов по всей России.

Оформить и оплатить доставку можно на сайте 5Post. После этого нужно отнести её в магазин и передать кассиру или положить в постамат, если он имеется в данной торговой точке. Отправление будет доставлено в магазин по месту нахождения получателя, срок доставки — от двух дней, он зависит от дальности. В 5Post говорят, что сервис ориентирован на небольшие интернет-магазины, а также людей, которые продают товары на интернет-барахолках.

Доступно пять размеров коробок, в которые упаковывается отправление — от XS до XXL. Максимальный вес вложения 15 кг. Стоимость отправки зависит только от города, масса посылки на цену не влияет. Например, доставка по Москве стоит 188 рублей, а отправка из Москвы в Санкт-Петербург 288 рублей. У «Почты России» гораздо более высокие расценки на посылки, и они зависят не только от дальности, но также от габаритов и веса отправления.

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Комментарии

tellurian
+1555
tellurian
Вопрос в цене. Если будет также или чуть дороже, супер.
Сегодня в 18:35
#
+319
Digital Persona
А ведь могли бы договорится между собой, как в том анекдоте: «я не даю взаймы, а банк не торгует семечками»
Теперь и Почту и Пятерочку можно переименовать в «Почторочку»
Сегодня в 19:08
#
+23
apple64
Ну да, только ждать посылку в два а то и в три раза дольше. А так да.
Сегодня в 19:15
#