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Компания Apple начиная с 4 ноября 2021 года начнёт выдавать iPhone XR в качестве временной замены устройства, которое было отдано в ремонт.

Об этом сообщил ресурс MacRumors. По словам источника, они ознакомились с документом компании в котором сказано, что пользователи обратившиеся в авторизованный сервисный центр либо в магазин Apple Store за услугами ремонта смартфона, получат iPhone XR в качестве временной замены. Также сообщается, что данная услуга будет доступна для жителей США и других регионов. Пока неизвестно, касается ли это России и стран СНГ, подробности документа будут раскрыты в четверг.

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Это связано с тем, что iPhone XR оснащён более современными техническими характеристиками. В нём есть биометрические сенсоры Face ID, однокристальная система A12 Bionic и поддержка двух сим-карт. На данный момент компания в качестве подменного устройства выдаёт iPhone 8.

Напомним, ранее мы написали статью в которой представители компании Apple в интервью Wall Street Journal прокомментировали отсутствие биометрических сенсоров Face ID и сенсорного экрана в новых моделях MacBook Pro, а также сообщили, что специалисты по ремонту цифровых устройств из компании iFixit разобрали недавно представленные ноутбуки MacBook Pro и оценили их ремонтопригодность.


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