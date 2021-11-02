Компания Apple начиная с 4 ноября 2021 года начнёт выдавать iPhone XR в качестве временной замены устройства, которое было отдано в ремонт.
Об этом сообщил ресурс MacRumors. По словам источника, они ознакомились с документом компании в котором сказано, что пользователи обратившиеся в авторизованный сервисный центр либо в магазин Apple Store за услугами ремонта смартфона, получат iPhone XR в качестве временной замены. Также сообщается, что данная услуга будет доступна для жителей США и других регионов. Пока неизвестно, касается ли это России и стран СНГ, подробности документа будут раскрыты в четверг.
Это связано с тем, что iPhone XR оснащён более современными техническими характеристиками. В нём есть биометрические сенсоры Face ID, однокристальная система A12 Bionic и поддержка двух сим-карт. На данный момент компания в качестве подменного устройства выдаёт iPhone 8.
Напомним, ранее мы написали статью в которой представители компании Apple в интервью Wall Street Journal прокомментировали отсутствие биометрических сенсоров Face ID и сенсорного экрана в новых моделях MacBook Pro, а также сообщили, что специалисты по ремонту цифровых устройств из компании iFixit разобрали недавно представленные ноутбуки MacBook Pro и оценили их ремонтопригодность.
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При таких ценах, в Эппл ещё говорят, что на ремонте компания ничего не зарабатывает.
Итого 3,5-4 тысячи в сумме и китайский аккум.
А теперь вспоминаем, что авторизованный сервис ставит оригинал ный аккумулятор, которых в свободной продаже не существует априори. И делает это с гарантией. Плюс естественно процент за лицензию, куда без этого.
А теперь 7 тысяч выглядит вполне нормальной цифрой.