Компания Apple сегодня без лишнего «шума» представила беспроводные наушники Beats Fit Pro, новая модель просто появилась на сайте компании. И одновременно с этим купертиновцы сняли с производства три популярные модели наушников Beats.
Речь идёт о моделях Powerbeats, Beats Solo Pro и Beats EP. Эти наушники были перечислены в интернет-магазине Apple вчера, но сегодня при попытке перейти по одной из ссылок на продукты появляется предупреждение, что аксессуары больше не доступны для покупки.
Напомним, ранее мы написали статью в которой представители компании Apple в интервью Wall Street Journal прокомментировали отсутствие биометрических сенсоров Face ID и сенсорного экрана в новых моделях MacBook Pro, а также мы сообщили, что специалисты по ремонту цифровых устройств из компании iFixit разобрали недавно представленные ноутбуки MacBook Pro и оценили их ремонтопригодность.
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