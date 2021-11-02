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Компания Apple сегодня без лишнего «шума» представила беспроводные наушники Beats Fit Pro, новая модель просто появилась на сайте компании. И одновременно с этим купертиновцы сняли с производства три популярные модели наушников Beats.

Речь идёт о моделях Powerbeats, Beats Solo Pro и Beats EP. Эти наушники были перечислены в интернет-магазине Apple вчера, но сегодня при попытке перейти по одной из ссылок на продукты появляется предупреждение, что аксессуары больше не доступны для покупки.
С прекращением выпуска перечисленных выше моделей, линейка beats от Apple теперь состоит из наушников: Beats Studio Buds, Powerbeats Pro, накладные Beats Pro, Beats Flex, Beats Studio3, Beats Solo3, Beats Fit Pro и Beats. Pill +, которые можно приобрести на веб-сайте Apple.

Напомним, ранее мы написали статью в которой представители компании Apple в интервью Wall Street Journal прокомментировали отсутствие биометрических сенсоров Face ID и сенсорного экрана в новых моделях MacBook Pro, а также мы сообщили, что специалисты по ремонту цифровых устройств из компании iFixit разобрали недавно представленные ноутбуки MacBook Pro и оценили их ремонтопригодность.


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