OZON отключил доставку в несколько регионов России. Заказы не оформляются

Маркетплейс OZON ограничил доставку заказов на юг России. Это можно увидеть при оформлении покупки.После добавления товара в корзину и попытки оформить заказ покупатели из южных регионов видят надпись «Доставка в этот пункт выдачи недоступна» возле всех сохраненных пунктов выдачи в своем профиле. При попытке выбрать другую точку для получения заказа оказывается, что ни один пункт не выбирается.Мы проверили несколько столиц регионов, вроде Краснодара, Симферополя, Ставрополя, Ростова-на-Дону и других городов — ни один пункт выдачи на юге России нельзя выбрать для нового заказа. При этом в Москве пункты выдачи доступны для приема заказов.OZON пока не комментировал ситуацию. Неизвестно, можно ли получить текущие заказы и доедут ли те, которые еще в пути.