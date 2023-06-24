OZON отключил доставку в несколько регионов России. Заказы не оформляются

Олег

OZON


Маркетплейс OZON ограничил доставку заказов на юг России. Это можно увидеть при оформлении покупки.

После добавления товара в корзину и попытки оформить заказ покупатели из южных регионов видят надпись «Доставка в этот пункт выдачи недоступна» возле всех сохраненных пунктов выдачи в своем профиле. При попытке выбрать другую точку для получения заказа оказывается, что ни один пункт не выбирается.

OZON

Мы проверили несколько столиц регионов, вроде Краснодара, Симферополя, Ставрополя, Ростова-на-Дону и других городов — ни один пункт выдачи на юге России нельзя выбрать для нового заказа. При этом в Москве пункты выдачи доступны для приема заказов. 

OZON

OZON

OZON пока не комментировал ситуацию. Неизвестно, можно ли получить текущие заказы и доедут ли те, которые еще в пути. 

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Комментарии

Роман Лесной
+11
Роман Лесной
Пригожину спасибо, чертила !!!
Сегодня в 14:47
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0
. . Роман Лесной
Можно выбрать пункт выдачи почта России и все, там доставка 300руб только
2 часа назад в 17:32
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+573
law . .
Тоже не дает
час назад в 17:57
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