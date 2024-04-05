OZON начал продавать совершенно новый тип товаров. Клиентам Wildberries такое не снилось

Олег

Фото: OZON


Маркетплейс OZON запустил торговлю свежими продуктами для частных предпринимателей. Их смогут продавать как новые, так и уже работающие партнеры площадки.

На OZON можно будет приобрести овощи, мясо, рыбу, выпечку, кулинарию и так далее — до сих пор такие категории товаров были доступны только в OZON Fresh в малом количестве городов, а теперь они приходят в основной раздел маркетплейса.

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«Запуск нового типа доставки даст возможность клиентам получать больше свежих продуктов напрямую от поставщиков и локальных фермерских хозяйств. В тоже время для продавцов продуктов это шанс нарастить оборот и занять лидирующую позицию в новом для себя канале продаж», — представитель OZON.

Предполагается, что маркетплейс будет выступать как онлайн-витрина, где потребитель сможет ознакомиться с ассортиментом и выбрать товар себе по вкусу. Хранением и доставкой выбранных продуктов займется сам продавец — с помощью собственных курьеров или служб доставки. С каждой продажи OZON удержит с предпринимателя 5% от цены, при этом товар увидят абсолютно все пользователи OZON по России. 

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Комментарии

+147
horizon
сожелению да, проблемы с возвратом товаров из Китая. Вчера забирал Кофемолку она с доставкой из Китая, да цены ниже чем на Али, и дошла очень быстро. За это Озону огромное спасибо. Но.
В случае брака, или еще каких то проблем, Озон не отвечает. Вскрывать при них лот из Китая смысла нет.
6 апреля 2024 в 09:33
#
+147
horizon
При возврате с продавцом общаешься сам, отправка через Почта России. Думайте прежде чес брать сложные и дорогие товары на Озон с доставкой из Китая, автор статьи прав.
6 апреля 2024 в 09:35
#
+21
AID_001013.2260eea4681a45a791777e88f2942102.1902 horizon
Есть такой момент. Осенью попал на подделку Эпл пенсил2. Два месяца бодался, за сам карандаш деньги вернули через 3 дня после отправки в Китай(950 руб отдал на почте). А почтовые в начале марта только выбил. Надо просто клевать им мозг и деньги вернуть можно. Не каждый будет из-за штуки так напрягаться. На это и расчет. Свое требуйте!
6 апреля 2024 в 09:58
#
+89
Analgin
Привет тухлое мясо и продукты
6 апреля 2024 в 20:15
#
Седов Дмитрий
+1
Седов Дмитрий
Прикончить Шведскую Авито и получить государственную премию ! )
Вчера в 12:43
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Dmitriy
+894
Dmitriy
Помнится, был такой компьютерный гипермаркет Юлмарт. Их началом конца была продажа еды. После этого основной ассортимент стал уменьшаться, проблемы с доставкой и качеством и аминь.
Эти тоже еду погнали с основной площадки, видимо с доставкой по России...
Вчера в 21:21
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