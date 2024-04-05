OZON начал продавать совершенно новый тип товаров. Клиентам Wildberries такое не снилось



Маркетплейс OZON запустил торговлю свежими продуктами для частных предпринимателей. Их смогут продавать как новые, так и уже работающие партнеры площадки.



На OZON можно будет приобрести овощи, мясо, рыбу, выпечку, кулинарию и так далее — до сих пор такие категории товаров были доступны только в OZON Fresh в малом количестве городов, а теперь они приходят в основной раздел маркетплейса.







«Запуск нового типа доставки даст возможность клиентам получать больше свежих продуктов напрямую от поставщиков и локальных фермерских хозяйств. В тоже время для продавцов продуктов это шанс нарастить оборот и занять лидирующую позицию в новом для себя канале продаж», — представитель OZON.



Предполагается, что маркетплейс будет выступать как онлайн-витрина, где потребитель сможет ознакомиться с ассортиментом и выбрать товар себе по вкусу. Хранением и доставкой выбранных продуктов займется сам продавец — с помощью собственных курьеров или служб доставки. С каждой продажи OZON удержит с предпринимателя 5% от цены, при этом товар увидят абсолютно все пользователи OZON по России.