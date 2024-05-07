Гениальная опция OZON сделает покупки еще проще и приятнее. На Wildberries такого не найти



Маркетплейс OZON придумал, как наглядно показать товар, даже если продавец не позаботился о подробных фотографиях. Информацию собрали на vc.ru.



Согласно источнику, нововведение тестируется в разделе одежды. Ранее продавцу нужно было загрузить фото товара как отдельно, так и на человеке — а для этого приходилось платить модели за привлекательную фотосессию, и многие продавцы этим не заморачивались. В результате при покупке условной футболки было почти невозможно понять, как она будет сидеть.







Теперь всё стало проще. Согласно источнику, OZON начал тестирование собственной нейросети, которая генерирует изображения для продавцов. Достаточно загрузить фото вещи на белом фоне, и маркетплейс сам «наденет» её на модель. Теперь количество товаров с наглядными карточками увеличится, так что выбирать и заказывать одежду станет гораздо проще.