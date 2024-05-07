Гениальная опция OZON сделает покупки еще проще и приятнее. На Wildberries такого не найти

Маркетплейс OZON придумал, как наглядно показать товар, даже если продавец не позаботился о подробных фотографиях. Информацию собрали на vc.ru.
Согласно источнику, нововведение тестируется в разделе одежды. Ранее продавцу нужно было загрузить фото товара как отдельно, так и на человеке — а для этого приходилось платить модели за привлекательную фотосессию, и многие продавцы этим не заморачивались. В результате при покупке условной футболки было почти невозможно понять, как она будет сидеть.
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Фото: OZON
Фото: OZON
Теперь всё стало проще. Согласно источнику, OZON начал тестирование собственной нейросети, которая генерирует изображения для продавцов. Достаточно загрузить фото вещи на белом фоне, и маркетплейс сам «наденет» её на модель. Теперь количество товаров с наглядными карточками увеличится, так что выбирать и заказывать одежду станет гораздо проще.