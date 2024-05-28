Ozon поймали на хитрой манипуляции — одному дешевле, другому дороже

Пикабушник Shtark рассказал о странностях с Ozon. Он вызвался помочь знакомой с приобретением канистры для бензина, скинул ей ссылку, получил одобрение и был удивлён, когда она перевела ему меньше той суммы, что была в карточке товара.
У себя он видел, что канистра стоит 489 рублей при оплате картой Ozon, а соседка перевела ему всего 360 — именно такая цена отображалась у неё в приложении. Разница кажется небольшой, но она составляет 35%, а это довольно внушительно при большом обороте. Shtark высказал предположение, что Ozon поднял цену для него как для постоянного покупателя.
Комментаторы на «Пикабу» побежали проверять цену на этот товар — и почти у всех она была 353 рублей с картой Ozon и 360 рублей без неё. Один из них рассказал, что тоже замечал подобные странности: он часто покупает на Ozon, и цены для него на 10-30% выше, чем на аккаунте жены, которая совершает там покупки намного реже. Кто-то предположил, что Ozon закладывает в повышенные цены скрытый «штраф» за возврат товаров, хотя эта теория была опровергнута ещё одним комментатором, который возвращал товары в прошлом, но цена за канистру оказалась для него даже ниже, чем у соседки Shtark — 318 рублей.
На такой же манипуляции с ценами ранее ловили «Яндекс Маркет». Представители маркетплейса объясняли это тем, что гибкое ценообразование позволяет привлечь новых клиентов, предоставляя им скидки на первые покупки, или вернуть лояльность тех, кто давно ничего не приобретал на этой площадке.
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