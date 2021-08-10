Parallels Desktop 17

Компания Parallels объявила о выпуске Parallels Desktop 17 для Mac, новой версии утилиты для запуска приложений Windows на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и Intel. 

Решение Parallels Desktop 17 для Mac имеет формат Universal Binary и оптимизировано для поддержки Windows 11 и macOS Monterey. Оно предлагает высокое быстродействие графического процессора, улучшенную поддержку игр для Windows, эффективное управление и визуализацию ресурсов. Кроме того, оно позволяет быстрее и проще запускать приложения Windows на компьютерах Mac. 

Новые и улучшенные функции Parallels Desktop 17 для Mac:

  • Parallels Desktop 17 поддерживает macOS Monterey в качестве основной и гостевой операционной системы. Решение также оптимизировано для Windows 11. Выпуск этих ОС ожидается в конце 2021 года. Оцените новые возможности уже сейчас, установив предварительные версии macOS Monterey и Windows 11 на виртуальную машину посредством помощника установки Parallels Desktop 17.
  • Приложения, запущенные с использованием Parallels Desktop 17 на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и Intel, будут работать быстрее и эффективнее.
На всех поддерживаемых компьютерах Mac:

  • До 38% быстрее возобновляется работа Windows, Linux и macOS
  • Производительность средства обработки графики OpenGL в 6 раз выше
  • До 25% выше производительность средств обработки графики 2D в Windows

На Mac с процессором Apple M1:

  • До 33% быстрее запуск Windows 10 на базе ARM (Insider Preview)
  • До 20% выше производительность диска в Windows 10 на базе ARM (Insider Preview)
  • Обработка графики с помощью DirectX 11 до 28% быстрее
На Mac с процессором Intel:

  • До 60% выше скорость работы сетевого соединения на виртуальных машинах macOS Big Sur (и более поздних версий).
  • Усовершенствованный драйвер дисплея в Parallels Desktop 17 повышает скорость отклика и удобство работы в интерфейсе Windows, а также обеспечивает синхронное воспроизведение видео. Новый драйвер увеличивает частоту кадров для многих 2D-игр.
  • Windows 10 с Parallels Desktop 17 распознает состояние аккумулятора Mac и включает функцию экономии заряда, когда уровень заряда снижается до критической отметки. Новый виртуальный чип TPM позволяет ОС Windows 10 и Windows 11 использовать функции BitLocker и Secure Boot для улучшенной защиты данных. 
  • Также добавлена поддержка многоканального звука и функция обнаружения подключения к аудиопорту с помощью встроенных драйверов на виртуальной машине Linux. Повышено удобство работы с виртуальными машинами Linux в режиме просмотра «Окно» с поддержкой динамической коррекции разрешения — вы можете изменить размер окна виртуальной машины, и Linux автоматически обновит дисплей с учетом новых настроек.  
  • Популярный режим Coherence теперь используют 80% пользователей Parallels Desktop. Он позволяет одновременно запускать приложения Windows и Mac, не открывая рабочий стол Windows. Теперь пользователи могут работать непрерывно, не отвлекаясь от задач, так как экраны выключения, обновления и входа в систему Windows отображаются в отдельном окне — можно просто свернуть их, чтобы продолжить работать над текущими задачами. 
  • Можно использовать диспетчер Automatic Resource Manager, чтобы оценить и выбрать оптимальный объем аппаратных ресурсов Mac для виртуальных машин, чтобы добиться максимальной производительности.  
  • Можно перетаскивать текст или изображения между приложениями Mac и Windows, в том числе между приложениями Windows и macOS Monterey Quick Note.
  • Parallels Desktop 17 для Mac поддерживает USB 3.1, позволяя использовать дополнительные USB-накопители. Название устройства отображается в интерфейсе Parallels Desktop, чтобы можно было быстро и легко найти устройство, которое требуется подключить или отключить.  
  • Моментальные снимки виртуальной машины занимают много места на диске, поэтому теперь в Parallels Desktop 17 можно видеть объем дискового пространства, занятый этими снимками, и принимать взвешенные решения о потреблении дискового пространства на компьютерах Mac.
Parallels Desktop Pro Edition — это решение, созданное для продвинутых пользователей, разработчиков и ИТ-специалистов. Эта версия предлагает не только все функции стандартной версии Parallels Desktop 17 для Mac, но и следующие возможности: 

  • Можно быстро мыши создать независимую виртуальную машину на основе связанного клона. 
  • Подключаемый модуль Parallels Desktop для Visual Studio, созданный для отладки кода на изолированной виртуальной машине, поддерживает компьютеры Mac на базе процессора Apple M1.
Parallels Desktop 17 Business Edition предоставляет важнейшие инструменты для корпоративных сред. Это решение, созданное на основе версии Pro, предлагает ряд дополнительных функций: 

  • Администраторы бизнес-процессов могут устанавливать предварительно настроенные виртуальные машины Windows на все компьютеры Mac с процессорами Intel и Apple M1. Руководители ИТ-отделов могут добавить ссылки для загрузки и описания в Parallels My Account для компьютеров Mac на базе процессоров Intel и Apple M1, после чего Parallels Desktop автоматически загрузит соответствующий образ для каждого сотрудника. 
  • Решение Parallels Desktop 17 имеет формат Universal Binary, поэтому его можно установить на компьютерах Mac с процессорами Intel и Apple M1, используя один пакет массовой установки. Эта возможность позволяет быстро и легко выполнить развертывание Parallels Desktop с помощью инструментов управления Mac Management и портала самообслуживания.
В последней версии решения Parallels Toolbox, доступного в рамках подписки Parallels Desktop, предлагается пять новых инструментов. В обширную библиотеку Parallels Toolbox, которая включает около 50 утилит для повседневных задач, добавлены инструменты «Фокусировка на окне», «Преобразование текста», «Распознавание текста», «Сканер штрихкодов» и «Генератор штрихкодов».  

Parallels Desktop 17 для Mac версий Standard, Pro и Business доступны для приобретения на веб-сайте parallels.com/desktop или у официальных торговых партнеров Parallels по всему миру. В рамках подписок Parallels Desktop вы получаете бесплатные подписки на Parallels Access 6.5 и Parallels Toolbox 5 для Mac и Windows. 

Ознакомиться с дополнительной информацией о продуктах Parallels, а также загрузить бесплатную пробную версию или приобрести подписку можно на сайте parallels.com.

Цены

Parallels Desktop 17 для Mac:

  • Переход на бессрочную лицензию: 2988 руб.
  • Новая подписка: 4788 руб. в год
  • Новая бессрочная лицензия: 5988 руб.

Parallels Desktop для Mac Pro Edition:

  • Переход с любой версии: 2988 руб. в год
  • Новая подписка: 5988 руб. в год

Parallels Desktop для Mac Business Edition:

  • 5988 руб. в год


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