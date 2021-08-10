Компания Parallels объявила о выпуске Parallels Desktop 17 для Mac, новой версии утилиты для запуска приложений Windows на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и Intel.
Решение Parallels Desktop 17 для Mac имеет формат Universal Binary и оптимизировано для поддержки Windows 11 и macOS Monterey. Оно предлагает высокое быстродействие графического процессора, улучшенную поддержку игр для Windows, эффективное управление и визуализацию ресурсов. Кроме того, оно позволяет быстрее и проще запускать приложения Windows на компьютерах Mac.
Новые и улучшенные функции Parallels Desktop 17 для Mac:
- Parallels Desktop 17 поддерживает macOS Monterey в качестве основной и гостевой операционной системы. Решение также оптимизировано для Windows 11. Выпуск этих ОС ожидается в конце 2021 года. Оцените новые возможности уже сейчас, установив предварительные версии macOS Monterey и Windows 11 на виртуальную машину посредством помощника установки Parallels Desktop 17.
- Приложения, запущенные с использованием Parallels Desktop 17 на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и Intel, будут работать быстрее и эффективнее.
- До 38% быстрее возобновляется работа Windows, Linux и macOS
- Производительность средства обработки графики OpenGL в 6 раз выше
- До 25% выше производительность средств обработки графики 2D в Windows
На Mac с процессором Apple M1:
- До 33% быстрее запуск Windows 10 на базе ARM (Insider Preview)
- До 20% выше производительность диска в Windows 10 на базе ARM (Insider Preview)
- Обработка графики с помощью DirectX 11 до 28% быстрее
- До 60% выше скорость работы сетевого соединения на виртуальных машинах macOS Big Sur (и более поздних версий).
- Усовершенствованный драйвер дисплея в Parallels Desktop 17 повышает скорость отклика и удобство работы в интерфейсе Windows, а также обеспечивает синхронное воспроизведение видео. Новый драйвер увеличивает частоту кадров для многих 2D-игр.
- Windows 10 с Parallels Desktop 17 распознает состояние аккумулятора Mac и включает функцию экономии заряда, когда уровень заряда снижается до критической отметки. Новый виртуальный чип TPM позволяет ОС Windows 10 и Windows 11 использовать функции BitLocker и Secure Boot для улучшенной защиты данных.
- Также добавлена поддержка многоканального звука и функция обнаружения подключения к аудиопорту с помощью встроенных драйверов на виртуальной машине Linux. Повышено удобство работы с виртуальными машинами Linux в режиме просмотра «Окно» с поддержкой динамической коррекции разрешения — вы можете изменить размер окна виртуальной машины, и Linux автоматически обновит дисплей с учетом новых настроек.
- Популярный режим Coherence теперь используют 80% пользователей Parallels Desktop. Он позволяет одновременно запускать приложения Windows и Mac, не открывая рабочий стол Windows. Теперь пользователи могут работать непрерывно, не отвлекаясь от задач, так как экраны выключения, обновления и входа в систему Windows отображаются в отдельном окне — можно просто свернуть их, чтобы продолжить работать над текущими задачами.
- Можно использовать диспетчер Automatic Resource Manager, чтобы оценить и выбрать оптимальный объем аппаратных ресурсов Mac для виртуальных машин, чтобы добиться максимальной производительности.
- Можно перетаскивать текст или изображения между приложениями Mac и Windows, в том числе между приложениями Windows и macOS Monterey Quick Note.
- Parallels Desktop 17 для Mac поддерживает USB 3.1, позволяя использовать дополнительные USB-накопители. Название устройства отображается в интерфейсе Parallels Desktop, чтобы можно было быстро и легко найти устройство, которое требуется подключить или отключить.
- Моментальные снимки виртуальной машины занимают много места на диске, поэтому теперь в Parallels Desktop 17 можно видеть объем дискового пространства, занятый этими снимками, и принимать взвешенные решения о потреблении дискового пространства на компьютерах Mac.
- Можно быстро мыши создать независимую виртуальную машину на основе связанного клона.
- Подключаемый модуль Parallels Desktop для Visual Studio, созданный для отладки кода на изолированной виртуальной машине, поддерживает компьютеры Mac на базе процессора Apple M1.
- Администраторы бизнес-процессов могут устанавливать предварительно настроенные виртуальные машины Windows на все компьютеры Mac с процессорами Intel и Apple M1. Руководители ИТ-отделов могут добавить ссылки для загрузки и описания в Parallels My Account для компьютеров Mac на базе процессоров Intel и Apple M1, после чего Parallels Desktop автоматически загрузит соответствующий образ для каждого сотрудника.
- Решение Parallels Desktop 17 имеет формат Universal Binary, поэтому его можно установить на компьютерах Mac с процессорами Intel и Apple M1, используя один пакет массовой установки. Эта возможность позволяет быстро и легко выполнить развертывание Parallels Desktop с помощью инструментов управления Mac Management и портала самообслуживания.
Parallels Desktop 17 для Mac версий Standard, Pro и Business доступны для приобретения на веб-сайте parallels.com/desktop или у официальных торговых партнеров Parallels по всему миру. В рамках подписок Parallels Desktop вы получаете бесплатные подписки на Parallels Access 6.5 и Parallels Toolbox 5 для Mac и Windows.
Ознакомиться с дополнительной информацией о продуктах Parallels, а также загрузить бесплатную пробную версию или приобрести подписку можно на сайте parallels.com.
Цены
Parallels Desktop 17 для Mac:
- Переход на бессрочную лицензию: 2988 руб.
- Новая подписка: 4788 руб. в год
- Новая бессрочная лицензия: 5988 руб.
Parallels Desktop для Mac Pro Edition:
- Переход с любой версии: 2988 руб. в год
- Новая подписка: 5988 руб. в год
Parallels Desktop для Mac Business Edition:
- 5988 руб. в год
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