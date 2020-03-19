



Компания Google временно приостановила выпуск обновления Chrome и Chrome OS. Это решение связано со вспышкой коронавируса COVID-19.



Google хочет избежать непредвиденных ошибок в работе Chrome и Chrome OS для тех, кто перешёл с офисной работы на домашнюю на период массового карантина. В офисе проблемы с браузером и операционной системой помог бы решить системный администратор.



Не исключено, что приостановка выпуска обновлений также связана с тем, что у Google не хватает рабочей силы из-за карантина. Сотрудники этой компании переведены на работу из дома и не посещают офисы, поэтому разработка и поддержка некоторых продуктов может быть приостановлена.



Google утверждает, что в ближайшее время предпочтение будет отдаваться обновлениям Chrome и Chrome OS, связанным с безопасностью. Новые возможности в них не будут добавляться до тех пор, пока работа над этими продуктами не придёт в норму.



Из дома работают сотрудники не только Google, но и многих других высокотехнологичных компаний, в том числе Apple, Microsoft, Яндекс, ВКонтакте и Mail.ru.







