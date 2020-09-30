Основатель Telegram объявил о запуске новой возможности — теперь к публикациям в каналах можно добавлять собственные комментарии, которые видны другим пользователям.
Это нововведение доступно на всех платформах, которые поддерживает Telegram, но оно по-прежнему находится в статусе тестирования. В ближайшие дни проверить работоспособность этой возможности можно в канале самого Дурова.
По словам Дурова, комментарии в каналах работают в точности так же, как групповых чатах. Что неудивительно, ведь с технической точки зрения это примерно то же самое. И для пользователей, и для администраторов ничего не поменялось: первые могут оставлять к записям текстовые сообщения, голосовухи, стикеры, гифки и картинки, а вторые могут ограничивать их, в том числе по периодичности выкладывания новых сообщений.
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