Основатель Telegram Павел Дуров разметил в своём телеграм-канале пост с суровой критикой компании Apple. Он решил высказаться после статьи в The New York Times, где говорится, что Apple пошла на уступки властям Китая, чтобы её продукты и сервисы остались доступны в этой стране.Дуров сослался на публикацию The New York Times и заявил, что его не удивляет то, что тоталитарный подход Apple так ценится Коммунистической партией Китая. Он назвал устройства Apple громоздкими, устаревшими и продающимися по завышенной цене, а владение ими, по его словам, делает пользователя цифровым рабом Apple, привязанным к экосистеме этой компании.В публикации The New York Times говорится, к примеру, что Apple согласилась перенести серверы с данными китайских пользователей в Китай, хотя законодательство США запрещает американским компаниям передавать данные пользователей другим странам. Для обхода этого запрета Apple зарегистрировала юрлицо, которое теперь принадлежит правительству провинции Гуйчжоу. Китайским властям не нужно запрашивать данные пользователей у Apple, они могут брать их напрямую у контролируемой ими компании.Журналисты The New York Times также указали, что Apple не использует в Китае шифрование данных, которое есть в других странах. Такое шифрование запрещено законодательством страны, а его отсутствие значительно упрощает доступ к информации, которая передаётся по интернету (на сайтах и в приложениях).