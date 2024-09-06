Павел Дуров дал отпор французским властям

Основатель Telegram Павел Дуров впервые с момента задержания написал пост в своём канале. Он рассказал, что полиция Франции допрашивала его в течение четырех дней после прибытия в Париж.
Причина задержания Дурова — нежелание французских властей принимать ответы от официального представителя Telegram в ЕС. Власти решили надавить лично на создателя мессенджера. Он выразил удивление тем, что власти не воспользовались более простыми методами связи с компанией и начали расследование непосредственно против него.
Дуров подчеркнул, что подобные действия создают опасный прецедент, при котором руководители могут нести личную ответственность за действия пользователей своих платформ. Это, по его мнению, угрожает инновациям в сфере технологий, поскольку никто не захочет разрабатывать новые инструменты, зная, что может быть привлечён к ответственности за злоупотребления со стороны третьих лиц. Он также отметил, что Telegram придерживается своих принципов по защите пользователей, даже если это приводит к конфликту с регуляторами.
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Самое главное — Дуров заявил о готовности Telegram покидать рынки, где их принципы защиты прав пользователей вступают в противоречие с требованиями властей. Он привёл примеры с Россией и Ираном, где платформа была заблокирована из-за отказа выполнять запросы на предоставление доступа к данным пользователей.