Павел Дуров изменил правила работы Telegram. Иллюзий больше не осталось

Олег

Майор Дуров


Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором объявил о значительных изменениях в работе мессенджера. Если кто-то ещё считал его приватным, то больше не будет.

Дуров сообщил, что команда разработчиков внедрила в Telegram Search искусственный интеллект, который должен сделать поиск безопаснее. Основной целью было пресечь рекламу запрещенных товаров, которая распространялась через сервис поиска друзей в мессенджере. Ожидается, что «проблемный» контент будет отсеиваться нейросетью; также на него теперь можно пожаловаться модераторам через @SearchReport.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Также в пользовательское соглашение и политику использования Telegram было внесено изменение, касающееся приватности мессенджера. Отныне администрация «телеги» будет выдавать полиции не только IP-адреса, но и настоящие номера телефонов, к которым привязаны аккаунты нарушителей правил публикации контента. По словам Павла, эти данные «могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы» и теперь это правило едино для всего мира.

Путь от предоставления властям «0 Мб данных пользователей» до выдачи телефонных номеров и IP-адресов пройден. 

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Павел Дуров
Cсылки по теме:
У Павла Дурова хотят отобрать часть Telegram — как совместно нажитое имущество
Появилась новая телеграм-тапалка SideFans по принципу DOGS. Не зайдет только ленивый
Telegram наконец-то поборол ботов-халявщиков. Больше никаких бесплатных премиумов

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4504
Gabriel
Павел теперь почувствовал на себе обжигающее дыхание «свободного и цивилизованного мира»
Мир на самом деле очень маленький не убежать и не спрятаться.
час назад в 20:09
#
Bor™
+637
Bor™
час назад в 20:12
#
John Doe
+747
John Doe
Воронин, не надоело? Приватными всегда были лишь секретные чаты. Зачем вам нужно настраивать людей против Телеграм и пропихивать WhatsApp? Впрочем, ответить честно вы, разумеется, не сможете.
6 минут назад
#

Читайте также