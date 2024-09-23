Павел Дуров изменил правила работы Telegram. Иллюзий больше не осталось



Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором объявил о значительных изменениях в работе мессенджера. Если кто-то ещё считал его приватным, то больше не будет.



Дуров сообщил, что команда разработчиков внедрила в Telegram Search искусственный интеллект, который должен сделать поиск безопаснее. Основной целью было пресечь рекламу запрещенных товаров, которая распространялась через сервис поиска друзей в мессенджере. Ожидается, что «проблемный» контент будет отсеиваться нейросетью; также на него теперь можно пожаловаться модераторам через @SearchReport.







Также в пользовательское соглашение и политику использования Telegram было внесено изменение, касающееся приватности мессенджера. Отныне администрация «телеги» будет выдавать полиции не только IP-адреса, но и настоящие номера телефонов, к которым привязаны аккаунты нарушителей правил публикации контента. По словам Павла, эти данные «могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы» и теперь это правило едино для всего мира.



Путь от предоставления властям «0 Мб данных пользователей» до выдачи телефонных номеров и IP-адресов пройден.