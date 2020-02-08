Недавно в бета-версии клиента Telegram для macOS появилась возможность группировки чатов, которая позволяет сортировать диалоги по определенным параметрам, таким как «Приватные чаты», «Каналы», «Группы», «Боты» и прочее.
Сегодняшнее обновление беты мессенджера для операционной системы Apple добавляет полноценные вкладки с группировкой чатов. Они сделаны по типу недавних фильтров, но их порядок можно настроить самостоятельно.
Скачать бета-версию Telegram для macOS можно отсюда, для пользователей из России потребуется VPN.
Сегодняшнее обновление беты мессенджера для операционной системы Apple добавляет полноценные вкладки с группировкой чатов. Они сделаны по типу недавних фильтров, но их порядок можно настроить самостоятельно.
Скачать бета-версию Telegram для macOS можно отсюда, для пользователей из России потребуется VPN.
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А комменты тут нельзя редактировать и удалять (пора бы уже, iGuides)