«Печально, что время было»: причины крушения «Луны-25» до обидного банальны

«Были проблемы, они были не то, чтобы существенные, но признаки были, так скажем, тревожащие, но все надеялись, что с этим как-то удастся разобраться... Проблемы были, аккуратно скажу, есть расчётные вещи, а есть не по номиналу... Если у нас отклонение оказывается несколько выше, чем мы ожидали, это тревожащий факт, но, по-видимому, он недостаточно тревожил, чтобы перейти к радикальному решению [...] Печально, что время было и, по-видимому, решение, как дальше действовать, было принято не наилучшее».

Станция разбилась в результате маневра перехода на предпосадочную орбиту. О проблемах «Луны-25» было известно заранее, однако все могло сложиться благополучно, если бы специалисты не понадеялись на удачу.Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт:По словам ученого к изучению проблемы следовало подойти без спешки — в этом не было бы «ничего страшного».По словам «Роскосмоса» выяснением причин по ситуации с «Луной-25» будет заниматься специально формируемая межведомственная комиссия.