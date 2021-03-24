Все старые ссылки iCloud для обмена быстрыми командами больше не работают. Пока неясно, когда это началось, но, судя по всему, линки с прошлой недели проблема не затронула и они продолжают работать в привычном режиме.
При попытке добавить быструю команду с помощью проблемной ссылки iCloud пользователи теперь получают сообщение об ошибке, в котором сообщается, что «команда не найдена, ссылка может быть не действительна или удалена». На эту ситуацию массово жалуются пользователи Twitter и Reddit.
Остается неясным, является ли ошибка преднамеренным изменением со стороны Apple, поскольку компания могла добавить срок действия ссылок, чтобы они переставали работать через определенное время. Не стоит исключать, что это может быть ошибка на стороне сервера.
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