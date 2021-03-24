Свежие бета-версии iOS, macOS и tvOS содержат упоминания о готовящихся продуктах Apple. Об этом рассказали эксперты из 9to5mac и MacRumors.
В пятой бета-версии macOS Big Sur 11.3 для разработчиков были обнаружены намеки на новые компьютеры iMac. Например, в коде обновления есть ссылки на две модели устройств, обозначенных как iMac21,1 и iMac21,2 — устройств под такими наименованиями еще нет в линейке Apple. Эти модели используют псевдонимы J456 и J457. Согласно предыдущим утечкам, компания готовит два новых iMac с диагоналями 21,5 и 27 дюймов. Предполагается, что они получат дизайн, подобный монитору Apple Pro Display XDR — рамка вокруг дисплея станет тонкой и равномерной, а задняя часть избавится от закругления. Но самое главное — новые компьютеры будут работать под управлением процессора Apple Silicon.
iOS 14.5 beta 5 «рассказала» разработчикам о новом процессоре, который возможно появится в iPad Pro 2021 года. В частности, в коде обновления упоминается графический чип под названием 13G — графики с таким обозначением нет среди существующих процессоров Apple. Если учесть принцип наименования предыдущих чипов компании, то 13G — это А14Х, который, в свою очередь, основан на Т8103 (это кодовое название Apple Silicon M1). Всё это означает, что будущий iPad Pro действительно будет сравним по производительности с MacBook Air, оснащенным чипом M1 — бета-версия iOS 14.5 содержит модели будущих девайсов (J517, J518, J522 и J523). Ожидается, что новый планшет увидит свет уже в апреле 2021 года.
Кое-что новое обнаружено и в tvOS beta 5 для разработчиков. Например, специалисты заметили, что пульт управления Siri Remote теперь называется Apple TV Remote во всей ОС. Стоит упомянуть, что пульт назывался так и до этого в странах, где Siri недоступна на местном языке. Но теперь название сменили глобально. Разработчики не отрицают, что это может быть просто избавлением от лишнего нейминга, однако предполагают и нечто большее — в частности, изменение названия может означать выход нового устройства. Согласно утечкам, Apple переработает пульт Apple TV и оснастит его новыми возможностями — среди прочего, он научится работать с приложением «Локатор».
Напомним, что пятые бета-версии ОС от Apple для разработчиков уже можно установить на свои девайсы.
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