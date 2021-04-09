





Как мы уже знаем, Intel готовит к выпуску целую линейку игровых дискретных видеокарт, и теперь YouTube-канал «Moore's Law is Dead», который уже публиковал достоверную информацию о продукции компании, опубликовал фотографии инженерного образца видеокарты Intel DG2, причем сразу в топовой версии с 512 вычислительными блоками (EU) и 4096 потоковыми процессорами.Разумеется, нужно понимать, что внешний вид на фото — далеко не финальный: так, Intel сейчас тестирует три возможных варианта системы охлаждения. Однако все еще можно заметить, что она не поражает массивностью, да и для питания видеокарте нужно всего 8 + 6 pin, а ее теплопакет составляет 225-275 Вт — не очень много по современным меркам, если вспомнить 350-ваттную Nvidia GeForce RTX 3090.Также сообщается, что GPU уже готов и работает на частоте в 2.2 ГГц, а объем видеопамяти составляет 16 ГБ стандарта GDDR6 с шиной 256 бит — последний показатель сравним с топовыми видеокартам AMD Radeon RX 6000-ой серии, однако у последних есть дополнительный быстрый кэш, о наличии которого у видеокарты Intel не сообщается. При этом у топов Nvidia память ощутимо быстрее: используются чипы GDDR6X, подключенные по шине 320-384 бит.Что касается уровня производительности Intel DG2 (она же Xe-HPG), то инсайдер указывает его между RTX 3070 и RTX 3080 — для «пробы пера» это отличный результат. Достичь такого уровня производительности Intel планирует в том числе и за счет программных улучшений: разумеется будет поддерживаться трассировка лучей, к тому же будет использоваться технология XeSS: аналог Nvidia DLSS, умного сглаживания, которое позволяет улучшать картинку низкого разрешения до исходного.В общем и целом ютубер отмечает, что «железо» уже почти готово, остались только софтовые оптимизации. Однако все еще видеокарта выйдет скорее всего не раньше четвертого квартала этого года — возможно, всему виной дефицит. Также упоминаются более простые версии GPU — со 128 и 256 EU, причем ориентировочная цена последней указана в $200-300 (15-23 тысячи рублей), что можно назвать отличным ценником за решение уровня RTX 3050 Ti или даже RTX 3060.