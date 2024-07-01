Первые подробности об iOS 19



Компания Apple начала работать над будущими обновлениями своих ОС 2025 года. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, инсайдом поделился Марк Гурман из Bloomberg. По его словам, Apple уже начала активную разработку iOS / iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 и visionOS 3. Кодовые названия апдейтов — Luck, Cheer, Nepali и Discovery соответственно.



Компания Apple начала работать над будущими обновлениями своих ОС 2025 года. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, инсайдом поделился Марк Гурман из Bloomberg. По его словам, Apple уже начала активную разработку iOS / iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 и visionOS 3. Кодовые названия апдейтов — Luck, Cheer, Nepali и Discovery соответственно.



На текущий момент неизвестно, какие нововведения получат эти ОС, но Гурман пишет, что Apple приступила к работе над следующими апдейтами в своем обычном графике. Скорее всего, в ближайшее время начнут появляться более подробные инсайды.



В виде исключения стала доступна информация о том, что Apple Intelligence «завезут» на гарнитуру Vision Pro в следующем году — скорее всего, как раз в составе visionOS 3.