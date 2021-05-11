В китайскую блогосферу просочился ролик, на котором показан смартфон Xiaomi с операционной системой HarmonyOS разработки Huawei. Если верить этой утечке, HarmonyOS была интегрирована в оболочку MIUI.
В коротком видео показан момент запуск смартфона. На экране появляются логотипы Mi, MIUI, 5G и HarmonyOS. Системный интерфейс не продемонстрирован.
В одном из комментариев к этому видео на YouTube высказано предположение, что это фейк: в приложении Xiaomi Theme якобы можно самостоятельно сделать любую анимацию, которая будет отображаться при загрузке. Впрочем, ранее компания Huawei заявляла о том, что договорилась с несколькими десятками производителей об использовании HarmonyOS на их смартфонах. Не исключено, что данное видео как раз демонстрирует результат такой коллаборации.
На прошлой неделе в сети появились два видео, связанных с HarmonyOS. В первом ролике эта операционная система сравнивается с Android, а во втором — с iOS. Видеозаписи наглядно демонстрируют преимущества разработки Huawei — операционная система этой компании работает более плавно и намного быстрее запускает большую часть приложений.
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