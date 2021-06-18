

Google работает над собственным аналогом сети «Локатор» от Apple. Об этом сообщает XDA Developers.



Разработчики получили свежую бета-версию приложения Google Play Services версии 21.24.13 и сразу же исследовали её. Помимо прочего, они обнаружили вот такие строки:



<string name="mdm_find_device_network_description">Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string> <string name="mdm_find_device_network_title">Find My Device network</string





Аналитики отмечают, что Google — единственная компания, Это нововведение ясно показывает, что Google начала работу над возможностью централизованного поиска Android-девайсов в сети под названием «Найти мое устройство». У компании уже есть отдельное приложение с таким же названием, которое доступно для загрузки в Play Store, однако оно ограничено простым поиском устройств под своим аккаунтом. Новая сеть «Найти моё устройство» будет работать по аналогии с «Локатором» от Apple — любое Android-устройство сможет подавать сигналы вокруг себя для его обнаружения.Аналитики отмечают, что Google — единственная компания, за исключением Apple , которая действительно может организовать подобную сеть, так как её Google Play Services установлены на Android-смартфонах большинства брендов. Исключение составляет Китай, но и законодательная база там совсем иная. Весь остальной мир может в довольно короткие сроки быть покрыт новой сетью от Google, состоящей из множества Android-устройств.





