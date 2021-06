Google работает над собственным аналогом сети «Локатор» от Apple. Об этом сообщает XDA Developers.



Разработчики получили свежую бета-версию приложения Google Play Services версии 21.24.13 и сразу же исследовали её. Помимо прочего, они обнаружили вот такие строки:



<string name="mdm_find_device_network_description">Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string>