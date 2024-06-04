Первый для технологий: уникальные IT-решения, созданные ВКонтакте
Фархад Усманов —
Недавно вышла невероятно ностальгическая рекламная кампания ВКонтакте, нам понравилось вспоминать наши первые шаги в соцсети. С 2006 года ВКонтакте стала одной из самых популярных социальных сетей в России. Сейчас её аудитория составляет около 90 млн активных пользователей в месяц.
Мы как IT-издание захотели посмотреть, благодаря каким технологиям видео, музыка и другой контент становятся доступными для пользователей. Прошлись по публичным сообщениям соцсети и собрали важные технологии, которыми вы пользуетесь, просматривая ленту ВКонтакте, возможно, даже не задумываясь об этом!
ВКонтакте постоянно внедряет новые технологии, нейросети и разные сервисы, делая их доступными для миллионов людей.
Для многих общение, видео, музыка и знакомство с технологиями начались именно с ВКонтакте. Благодаря популярности платформы, люди начали пользоваться различными ИТ-решениями, хотя сами об этом и не задумывались.
Внедрение протокола QUIC для быстрой загрузки контента
Основная задача этой технологии — ускорение передачи данных через интернет. ВКонтакте стала одним из первых в мире сервисов, который успешно внедрил QUIC.
Протокол позволил снизить задержку при передаче данных, особенно в условиях низкой скорости интернета или при использовании мобильных устройств. Благодаря этому, пользователи могут быстро загружать фотографии, видео и другой медиа-контент при использовании сервисов VK в метро, на даче, во время отдыха на дикой природе или в путешествиях по самым отдалённым уголкам нашей планеты.
Расширение геораспределённой сети доставки контента (CDN) для просмотра видео в хорошем разрешении даже без стабильного интернета
Вслед за внедрением протокола QUIC, ВКонтакте расширила свою сеть CDN, чтобы обеспечить более эффективную доставку контента пользователям. Сеть включает более 160 узлов в разных регионах.
CDN — это сетевая инфраструктура. Она позволяет оптимизировать доставку контента конечному пользователю. Использование CDN способствует увеличению скорости загрузки различных типов медиа, будь то аудио или видео.
Распознавание аудио для ситуаций, когда не можешь прослушать голосовое сообщение
ВКонтакте одна из первых в мире платформ, на которых появилось автоматическое распознавание голосовых сообщений в мессенджере бесплатно для всех.
Согласитесь, это довольно круто, особенно в ситуациях, когда нет возможности прослушать голосовое сообщение. Технология использует нейросети для обработки аудиозаписей и преобразования их в текст. Это удобно для пользователей, которые предпочитают общаться в текстовом формате.
Отмена лимитов в видеоконференциях
Сервис VK Звонки первым в мире снял ограничение на число участников в видеоконференциях, благодаря технологии масштабирования. Такое решение отлично подходит для проведения онлайн-тренингов или рабочих созвонов.
Звонки доступны бесплатно и даже без регистрации в соцсети. Отметим, что многие современные платформы по-прежнему урезают количество участников видеоконференций или требуют создания аккаунта.
Автоматические субтитры
Ещё одна полезная функция, о которой вы, возможно, не знаете — автоматическая генерация субтитров для полноформатных видеороликов и коротких клипов. Для этого инженеры ВКонтакте создали собственные технологии распознавания речи.
Функция позволяет смотреть ролики без звука. К примеру, автоматическими субтитрами можно воспользоваться в общественном месте — продолжить смотреть видео и не мешать окружающим.
NeuroHD для классного качества видео
В число полезных и уникальных технологий VK Видео также входит собственная нейросеть NeuroHD. Этот инструмент улучшает качество видео. В частности, технология повышает разрешение, восстанавливает детали и убирает шумы на картинке. Это особенно полезно при просмотре видео в высоком разрешении, даже если оно было загружено в условном HD-формате.
Видеохостинг с моментальным доступом к видео в полном разрешении
VK Видео — первая платформа для просмотра видеоконтента, где ролики обрабатываются моментально сразу после публикации автором. Платформа посегментно обрабатывает видеопоток и конвертирует его во все необходимые форматы в режиме реального времени.
Для сравнения многие другие видеохостинги обрабатывают видеофайл размером 1 ГБ около 10 минут, а на VK Видео его можно смотреть в любом разрешении сразу после загрузки.
Нейросеть для выявления сквернословий
У ВКонтакте есть нейросеть, которая распознает недружелюбные комментарии с оскорблениями и другие негативные высказывания и скрывает их в отдельном блоке. При этом технология умеет учитывать контекст. Также пользователи могут включить фильтр нецензурных выражений – он заменяет нецензурные слова в постах и комментариях на набор символов. Все это помогает поддерживать позитивное и комфортное общение в соцсети.
Теперь, листая ленту ВКонтакте, вы знаете, какие технологии за этим стоят.
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