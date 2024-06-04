Первый для технологий: уникальные IT-решения, созданные ВКонтакте

Недавно вышла невероятно ностальгическая рекламная кампания ВКонтакте, нам понравилось вспоминать наши первые шаги в соцсети. С 2006 года ВКонтакте стала одной из самых популярных социальных сетей в России. Сейчас её аудитория составляет около 90 млн активных пользователей в месяц.Мы как IT-издание захотели посмотреть, благодаря каким технологиям видео, музыка и другой контент становятся доступными для пользователей. Прошлись по публичным сообщениям соцсети и собрали важные технологии, которыми вы пользуетесь, просматривая ленту ВКонтакте, возможно, даже не задумываясь об этом!ВКонтакте постоянно внедряет новые технологии, нейросети и разные сервисы, делая их доступными для миллионов людей.Для многих общение, видео, музыка и знакомство с технологиями начались именно с ВКонтакте. Благодаря популярности платформы, люди начали пользоваться различными ИТ-решениями, хотя сами об этом и не задумывались.Основная задача этой технологии — ускорение передачи данных через интернет. ВКонтакте стала одним из первых в мире сервисов, который успешно внедрил QUIC.Протокол позволил снизить задержку при передаче данных, особенно в условиях низкой скорости интернета или при использовании мобильных устройств. Благодаря этому, пользователи могут быстро загружать фотографии, видео и другой медиа-контент при использовании сервисов VK в метро, на даче, во время отдыха на дикой природе или в путешествиях по самым отдалённым уголкам нашей планеты.Вслед за внедрением протокола QUIC, ВКонтакте расширила свою сеть CDN, чтобы обеспечить более эффективную доставку контента пользователям. Сеть включает более 160 узлов в разных регионах.CDN — это сетевая инфраструктура. Она позволяет оптимизировать доставку контента конечному пользователю. Использование CDN способствует увеличению скорости загрузки различных типов медиа, будь то аудио или видео.ВКонтакте одна из первых в мире платформ, на которых появилось автоматическое распознавание голосовых сообщений в мессенджере бесплатно для всех.Согласитесь, это довольно круто, особенно в ситуациях, когда нет возможности прослушать голосовое сообщение. Технология использует нейросети для обработки аудиозаписей и преобразования их в текст. Это удобно для пользователей, которые предпочитают общаться в текстовом формате.Сервис VK Звонки первым в мире снял ограничение на число участников в видеоконференциях, благодаря технологии масштабирования. Такое решение отлично подходит для проведения онлайн-тренингов или рабочих созвонов.Звонки доступны бесплатно и даже без регистрации в соцсети. Отметим, что многие современные платформы по-прежнему урезают количество участников видеоконференций или требуют создания аккаунта.Ещё одна полезная функция, о которой вы, возможно, не знаете — автоматическая генерация субтитров для полноформатных видеороликов и коротких клипов. Для этого инженеры ВКонтакте создали собственные технологии распознавания речи.Функция позволяет смотреть ролики без звука. К примеру, автоматическими субтитрами можно воспользоваться в общественном месте — продолжить смотреть видео и не мешать окружающим.В число полезных и уникальных технологий VK Видео также входит собственная нейросеть NeuroHD. Этот инструмент улучшает качество видео. В частности, технология повышает разрешение, восстанавливает детали и убирает шумы на картинке. Это особенно полезно при просмотре видео в высоком разрешении, даже если оно было загружено в условном HD-формате.VK Видео — первая платформа для просмотра видеоконтента, где ролики обрабатываются моментально сразу после публикации автором. Платформа посегментно обрабатывает видеопоток и конвертирует его во все необходимые форматы в режиме реального времени.Для сравнения многие другие видеохостинги обрабатывают видеофайл размером 1 ГБ около 10 минут, а на VK Видео его можно смотреть в любом разрешении сразу после загрузки.У ВКонтакте есть нейросеть, которая распознает недружелюбные комментарии с оскорблениями и другие негативные высказывания и скрывает их в отдельном блоке. При этом технология умеет учитывать контекст. Также пользователи могут включить фильтр нецензурных выражений – он заменяет нецензурные слова в постах и комментариях на набор символов. Все это помогает поддерживать позитивное и комфортное общение в соцсети.Теперь, листая ленту ВКонтакте, вы знаете, какие технологии за этим стоят.