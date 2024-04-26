Тренд на открытые платформы растёт?

Александр


«Открытых платформ становится всё больше, потому что там зарыто золото» 

Начиная с 2008 года — именно тогда в Harvard Business School впервые публично заговорили о преимуществах открытых платформ, тренд на системы с открытым внешним программным интерфейсом начал активно расти и привлекать всё больше независимых разработчиков, IT-предпринимателей и представителей бизнеса. И это неудивительно: открытые платформы позволяют не только свободно пользоваться готовыми технологичными инструментами, социальными механиками наработками и ресурсами больших компаний, но и создавать, размещать и продвигать свои проекты среди миллионов пользователей платформы.

В 2024 году довольно сложно представить современный IT-ландшафт без открытых платформ: с их помощью оптимизируют процессы, меньшими средствами тестируют гипотезы, экономят время и ресурсы — благодаря им независимые разработчики могут реализовывать идеи, создавать цифровые продукты и добиваться успеха.

Тренд на открытые платформы стал главной темой IT-квартирника на первой технологической конференции от компании VK — VK JT, где руководитель направления взаимодействия с внешними разработчиками ВКонтакте Дмитрий Задохин вместе с приглашенными экспертами объяснил популярность систем с открытым внешним интерфейсом, обсудил их плюсы и минусы, а также их растущее влияние на IT-индустрию.   

Плюсы открытых платформ:
  • Предоставляют уже готовые и проверенные решения, а также берут на себя все основные риски и трудности, которые могут появиться не только у новичков, но и у опытных программистов. Они закрывают вопросы, связанные с безопасностью или монетизаций продукта, сфокусироваться на развитии проекта.    
  • Простой и быстрый доступ к широкой аудитории, а также к эффективным инструментам коммуникации с ней. Открытые платформы — одно из лучших мест для публикации, продвижения и развития стартапов, тестирования различных гипотез и получения первых метрик проекта. 
  • Низкий порог входа и стоимость: low-code и no-code решения позволяют оперативно тестировать идеи и гипотезы, не тратя дополнительные средства и время на разработку, дизайн, маркетинг, интеграцию и аналитику. 
  • Открытые платформы создают новый рынок как для программистов — они разрабатывают свои продукты на базе открытых платформ, так и для их пользователей, которые получают доступ к широкой библиотеке самых разных мини-приложений, игр и сервисов. Чем больше открытых платформ, тем больше возможностей для бизнеса и стартапов, которые в будущем могут вырасти до масштабов VK, Сбер или, например, Google.   

Всё это, в первую очередь, важно для тех разработчиков, которые только входят в индустрию. Благодаря открытым платформам они начинают понимать, какие сервисы действительно нужны аудитории и как сделать так, чтобы пользователям было интересно возвращаться, чтобы проект начал приносить прибыль — на эти и многие другие вопросы открытые платформы дают ответ в кратчайшие сроки. Но есть тут и свои ограничения. 

Ограничения открытых платформ:

  • Вопрос в ограниченном ассортименте самих платформ, высокой стоимости разработки, развития и поддержки по-настоящему открытых платформ, которую могут позволить себе далеко не все компании. Для этого нужна большая команда разработчиков, менеджеров и тестировщиков, а соответственно, большие инвестиции и время. 
  • Разработчики ограничены возможностями и функциями открытых платформ — попадая в так называемую «зону комфорта» платформы, продукт рискует оказаться в заложниках её удобных инструментов, стагнировать в «золотой клетке» и потерять возможность роста и развития вне её пределов. 
  • Зависимость разработчиков, стартапов и бизнесов от благополучия самой открытой платформы. Если платформа вдруг закроется, сломается или потеряет финансирование, это негативно отразится на всех продуктах на ней.   
  • У всех открытых платформ есть администрация, которая занимается развитием платформы, исходя из своих целей и бизнес-интересов, которые могут не совпадать с интересами как разработчиков, так и её пользователей. 

Создавая VK Mini Apps — открытую платформу встраиваемых кросс-платформенных приложений, которые расширяют возможности сайта и приложения ВКонтакте, команда ВКонтакте не преследовала никаких бизнес-целей, а лишь создавала свой собственный инструмент для внутреннего пользования. А когда в компании поняли, что получилась реально классная технология, решили поделиться ею с независимыми разработчиками. Так или иначе команда VK Mini Apps не может сутками сидеть и создавать тысячи мини-приложений, в попытках охватить многомиллионную аудиторию ВКонтакте. Поэтому технологию сделали открытой, чтобы все могли пользоваться широкими возможностями платформы, создавать уникальные продукты и реализовывать идеи, о которых никто никогда бы и не додумался. 

Тренд на рост открытых платформ

Несмотря на скромное количество отечественных открытых платформ, тренд на них в стране начинает расти: на рынке уже есть открытые платформы — видеосервисы, которые помогают хранить, публиковать и смотреть видеоролики, супераппы, где можно быстро разрабатывать мини-сервисы и игры, продвигать и монетизировать их. Есть и такие, которые позволяют работать с девайсами и умной техникой. Открытых платформ становится всё больше, потому что там зарыто золото — крупные компании видят в этом большой потенциал. По сути, это переход от продаж единичных продуктов к продаже целых пакетов самых разнообразных продуктов.  

Компания VK организовала конференцию VK JT, чтобы создать среду для диалога о людях в технологиях и технологиях для людей. На конференции были представлены новые решения в области ИИ, хайлоада, безопасности и UX/UI для десятков миллионов пользователей. Мероприятие объединило 49 спикеров, 28 докладов, 8 митапов и круглых столов, 4 трека и более 1,5 тысячи гостей мероприятия.
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