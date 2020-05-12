В приложении для обработки фото и видео PicsArt появился новый арт-эффект Canvas. Искусственный интеллект подбирает известную картину или скульптуру времен Античности, Средневековья и Ренессанса к фотографии пользователя. С помощью технологии распознавания лиц получается сдвоенное изображение человека и произведения искусства. PicsArt открыты к сотрудничеству с галереями искусств и музеями, которые остаются закрытыми для посещения на время карантина. Эффект Canvas уже стал популярен: своими изображениями делятся блогеры и селебрити, среди которых глобальный амбассадор бренда Наталья Водянова, певица Катерина Кищук, видеоблогеры Мария Миногарова и Катя Адушкина.
Разработчики провели более 6000 экспериментов с углом наклона и формами лица, чтобы добиться идеального сочетания. Для обучения нейросети, которая подбирает картины и скульптуры для изображений, было собрано более 2000 произведений искусства. В Canvas есть множество различных стилей: ренессанс, импрессионизм, рококо, барокко, неоклассицизм, романтизм, модерн, модернизм, постимпрессионизм, гравюра. В базу попали отобранные командой модераторов PicsArt изображения высокого качества из бесплатных источников и платных библиотек. В ближайшее время в Canvas добавят еще 4000 произведений искусства.
Разработчики провели более 6000 экспериментов с углом наклона и формами лица, чтобы добиться идеального сочетания. Для обучения нейросети, которая подбирает картины и скульптуры для изображений, было собрано более 2000 произведений искусства. В Canvas есть множество различных стилей: ренессанс, импрессионизм, рококо, барокко, неоклассицизм, романтизм, модерн, модернизм, постимпрессионизм, гравюра. В базу попали отобранные командой модераторов PicsArt изображения высокого качества из бесплатных источников и платных библиотек. В ближайшее время в Canvas добавят еще 4000 произведений искусства.
«В идее соединения произведений искусства и фото обычных людей нас вдохновляет возможность вернуть к жизни забытые работы художников и показать, что у творчества нет границ по времени создания, национальности, полу или возрасту. Абсолютно разные стили, временные эпохи и направления — и все это в одном эффекте. Canvas объединяет искусство и технологии, предлагая новый арт-вариант селфи или портрета. Мы давно видим растущий интерес пользователей приложения к искусству, сегодня это восходящий тренд. Многим, кто сейчас находится на вынужденной самоизоляции, не хватает творческой самореализации, кому-то просто хочется разнообразить этот бесконечный день сурка и скрасить карантинные будни. Мы не могли предположить, что к моменту запуска Canvas обстоятельства в мире будут такими, что большинство наших пользователей будут лишены возможности посещать музеи и галереи. Совпадение с карантином оказалось случайностью, но мы рады, что теперь у пользователей приложения есть возможность наслаждаться искусством не выходя из дома», — руководитель PicsArt в России и СНГ Татевик Майтесян.
Обработка фотографий в стиле классицизма и барокко — новый тренд социальных сетей в период самоизоляции. Во время карантина завоевал популярность флешмоб #ИзоИзоляция, когда пользователи воспроизводят шедевры искусства в домашних условиях. В России челлендж поддержал Государственный Эрмитаж, предложив вдохновляться работами из его коллекций и выкладывать снимки в соцсети с хештегом #эрмитаждома, чтобы вместе пережить период вынужденного отказа от посещения музеев. Подобные изображения можно увидеть и в социальных сетях всемирно известных fashion-брендов Louis Vuitton, Dior и Dolce&Gabbana.
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