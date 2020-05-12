«В идее соединения произведений искусства и фото обычных людей нас вдохновляет возможность вернуть к жизни забытые работы художников и показать, что у творчества нет границ по времени создания, национальности, полу или возрасту. Абсолютно разные стили, временные эпохи и направления — и все это в одном эффекте. Canvas объединяет искусство и технологии, предлагая новый арт-вариант селфи или портрета. Мы давно видим растущий интерес пользователей приложения к искусству, сегодня это восходящий тренд. Многим, кто сейчас находится на вынужденной самоизоляции, не хватает творческой самореализации, кому-то просто хочется разнообразить этот бесконечный день сурка и скрасить карантинные будни. Мы не могли предположить, что к моменту запуска Canvas обстоятельства в мире будут такими, что большинство наших пользователей будут лишены возможности посещать музеи и галереи. Совпадение с карантином оказалось случайностью, но мы рады, что теперь у пользователей приложения есть возможность наслаждаться искусством не выходя из дома», — руководитель PicsArt в России и СНГ Татевик Майтесян.