



Компания Apple представила обновление Logic Pro X с полностью переработанным профессиональным инструментом сэмплинга Live Loops и новыми функциями для создания ритмов. Logic Pro X 10.5 открывает уникальные возможности всем музыкантам, особенно создателям электронной музыки.



Live Loops



Функция Live Loops на Mac даёт пользователям Logic уникальные возможности свободного нелинейного создания музыки. Лупы, сэмплы и записи можно упорядочивать на новой музыкальной сетке, свободно добавляя новые звуки и варианты исполнения. Дорожки с этой сетки затем можно редактировать с использованием всех профессиональных функций Logic.







Плагин Remix FX, дополняющий Live Loops, включает впечатляющую коллекцию электронных эффектов, таких как Bitcrusher, фильтр, гейтер и повторитель — их можно исполнять в режиме реального времени поверх отдельных дорожек или всей песни. Обе функции становятся ещё универсальнее с бесплатным приложением Logic Remote, в котором можно объединить iPhone или iPad в пару с Mac, чтобы управлять Live Loops и Remix FX при помощи жестов Multi‑Touch.



Sampler и Quick Sampler



Sampler — это новейший плагин отраслевого стандарта EXS24, обладающий современным интерфейсом, расширенными возможностями обработки звуков и полной обратной совместимостью. В Sampler продюсеры могут создавать и настраивать сложные сэмплированные инструменты, используя удобные рабочие процессы на основе перетаскивания и автоматизируя трудоёмкие задачи.







В Quick Sampler можно быстро и легко превратить любой звук в полнофункциональный музыкальный инструмент. Исходные звуки можно выбирать из Logic, Finder или Диктофона либо записывать их прямо в Quick Sampler. Обрезав и зациклив сэмпл всего несколькими нажатиями, можно затем исполнять его на клавиатуре и придавать ему оригинальное звучание.



Создание ритмов



Logic Pro X 10.5 включает целый набор новых творческих инструментов, позволяющих быстро и удобно создавать оригинальные ритмы — например, для написания хип-хопа или электронной музыки.



Step Sequencer — новый редактор, входящий в состав Logic. Он даёт возможность легко программировать ритмы, мелодические рисунки и басовые линии в интерфейсе классических ударных установок. Step Sequencer объединяет привычную сетку с мощными функциями редактирования, позволяющими точно управлять скоростью каждой ноты, повторами, гейтами, большими интервалами, направлением воспроизведения и рандомизацией.







Инструмент Drum Synth включает обширную коллекцию звуков басовых и малых барабанов, томов и перкуссий, полностью созданных на программной основе. Каждый звук сопровождается собственными элементами управления, которые позволяют музыкантам настроить его для своих потребностей. Звуки Drum Synth можно использовать на любой из панелей Drum Machine Designer, смешивая их с сэмплами для создания абсолютно новых вариантов звучания.



Drum Machine Designer — инструмент для создания комплектов ударных в Logic — теперь интегрирован с новыми рабочими процессами сэмплинга и программирования ритмов. С каждой панелью ударных можно использовать новые плагины Quick Sampler и Drum Synth, чтобы легко редактировать отдельные звуки. Созданный комплект ударных можно воспроизводить в режиме реального времени или программировать в Step Sequencer.



Logic Remote



Бесплатное сопутствующее приложение Logic Remote даёт возможность объединить iPhone или iPad в пару с Mac, чтобы управлять инструментами и функциями Logic при помощи жестов Multi‑Touch. В обновлённой версии Logic Remote можно запускать звуки в Live Loops, просматривать и редактировать лупы и применять плагин Remix FX к записям исполнения.







Музыканты и продюсеры уже поделились своими ожиданиями от Logic Pro X 10.5. Вот что они говорят:





«Приложение Logic Pro X всегда было моей единственной рабочей студией. Мне нравится его непревзойдённое удобство, а его встроенные медиатеки звуков с самого начала были неотъемлемой частью моих рабочих процессов. Quick Sampler и Drum Machine Designer экономят мне долгие часы работы, которые я раньше тратил на запись звуковых эффектов в студии. Теперь я могу уделять больше времени написанию стихов и монтажу вокальных партий из 70 дублей», — сказал Финнеас О’Коннелл, обладатель премии «Грэмми» и продюсер песни Билли Айлиш «Bad Guy» и альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

«Приложение Logic Pro X 10.5 изменило наш подход к созданию музыки. Мы пользовались всеми новыми функциями: от записи звуков на встроенный микрофон MacBook Pro до инструмента Quick Sampler, в котором мы быстро монтировали песню на сетке Live Loops, одновременно записывая исполнителей. Мы много лет используем Logic для всех своих релизов, а с новой версией мы сможем ещё быстрее создавать настоящие хиты», — сказали Дензел Батист и Дэвид Байрал из группы Take a Daytrip, лауреаты премии «Грэмми» и продюсеры таких хитов, как «Panini» от Lil Nas X, «Mo Bamba» Шека Уэса, «THE SCOTTS» Трэвиса Скотта и Кида Кади, «Legends» от Juice WRLD, «Good In Bed» Дуа Липы и «Kung Fu» от YBN Cordae.

Приложение Logic Pro X 10.5 доступно в формате бесплатного обновления для существующих пользователей Logic Pro X, а новые пользователи могут приобрести его в Mac App Store по цене 14 990 руб. Приложение Logic Remote 1.4 также доступн для бесплатного скачивания из App Store. Новым пользователям доступна бесплатная пробная версия Logic Pro X. Подробнее на сайте Apple





