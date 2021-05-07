





Как мы помним, в середине жизненного цикла консолей предыдущего поколения что Sony, что Microsoft выпустили их улучшенные версии — PlayStation 4 Pro и Xbox One X. С учетом того, что встречены на рынке такие консоли были достаточно тепло, вполне может быть, что и в середине жизненного цикла PS5 и Xbox Series мы также увидим более мощные решения.Однако теперь ресурс Digitimes сообщает, что, по данным его источников, чипмейкер TSMC начнет производить чипы для переработанной версии PlayStation 5 между вторым и третьим кварталом 2022 года. Базироваться такой полузаказной чип от AMD будет на 6-нм техпроцессе (в отличие от 7 нм у оригинального чипа), что позволит нарастить частоты или число вычислительных блоков, чтобы снизить отставание в теоретической производительности от Xbox Series X.Кроме того, финансовый директор Sony Хироки Тотоки недавно сообщил, что компания рассматривает возможность изменения дизайна своей новой консоли для увеличения производства, что косвенно говорит о том, что отчет Digitimes верен. При этом речь идет скорее о PS5, чем о ее Pro-версии: если производство SoC для обновленной консоли начнется в середине 2022 года, то на рынок она может поступить в начале 2023, то есть меньше чем через три года после релиза оригинальной версии — это выглядит достаточно небольшим сроком для выпуска более мощной консоли.Впрочем, все может быть и банальнее: так, ни для кого не секрет, что за все время жизни консоли переживают некоторые аппаратные изменения — например, смену техпроцесса, что позволяет снизить тепловыделение и тем самым выпустить Slim-версию. Вполне может быть, что данные Digitimes как раз относятся к новой аппаратной ревизии: иными словами, ждать от нее увеличенной производительности не стоит, а вот уменьшения шума или габаритов — вполне.