Как мы помним, в середине жизненного цикла консолей предыдущего поколения что Sony, что Microsoft выпустили их улучшенные версии — PlayStation 4 Pro и Xbox One X. С учетом того, что встречены на рынке такие консоли были достаточно тепло, вполне может быть, что и в середине жизненного цикла PS5 и Xbox Series мы также увидим более мощные решения.
Однако теперь ресурс Digitimes сообщает, что, по данным его источников, чипмейкер TSMC начнет производить чипы для переработанной версии PlayStation 5 между вторым и третьим кварталом 2022 года. Базироваться такой полузаказной чип от AMD будет на 6-нм техпроцессе (в отличие от 7 нм у оригинального чипа), что позволит нарастить частоты или число вычислительных блоков, чтобы снизить отставание в теоретической производительности от Xbox Series X.
Чип PlayStation 5.
Кроме того, финансовый директор Sony Хироки Тотоки недавно сообщил, что компания рассматривает возможность изменения дизайна своей новой консоли для увеличения производства, что косвенно говорит о том, что отчет Digitimes верен. При этом речь идет скорее о PS5, чем о ее Pro-версии: если производство SoC для обновленной консоли начнется в середине 2022 года, то на рынок она может поступить в начале 2023, то есть меньше чем через три года после релиза оригинальной версии — это выглядит достаточно небольшим сроком для выпуска более мощной консоли.
Впрочем, все может быть и банальнее: так, ни для кого не секрет, что за все время жизни консоли переживают некоторые аппаратные изменения — например, смену техпроцесса, что позволяет снизить тепловыделение и тем самым выпустить Slim-версию. Вполне может быть, что данные Digitimes как раз относятся к новой аппаратной ревизии: иными словами, ждать от нее увеличенной производительности не стоит, а вот уменьшения шума или габаритов — вполне.
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Источник:
PlayStation 5 Redesign Featuring New Semi-Customized 6nm AMD CPU Will Go Into Production Next Year – Rumor