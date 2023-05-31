Почта Mail.ru запустила новый сервис Заметки

Фархад
Mail.ru

Нововведение позволяет создавать заметки, редактировать текст, выстраивать списки и использовать режим для фокусировки на задаче.
 
Пока Заметки доступны в бета-версии. Ряд пользователей Почты Mail.ru уже может воспользоваться сервисом для личных задач и работы. Все остальные получат доступ к сервису в ближайшее время.
 
Заметки полностью интегрированы с Почтой, дополнительная авторизация не нужна. Попасть в новый сервис можно из верхней строки навигации по сервисам Почты Mail.ru в десктопной версии.
 
В Заметках доступны функции форматирования текста и возможность создания нумерованных или буллитных списков. Особый режим «Фокус» позволит сконцентрироваться на работе над документом — открыть перед собой белый лист и не отвлекаться на лишние элементы в интерфейсе.
 
В ближайшее время функциональность Заметок значительно расширится, сервис получит персонализацию и интегрируется в почтовые сценарии. Пользователи смогут добавлять картинки и вложения, а также закреплять важную заметку, делиться с коллегами и друзьями важными записями, назначать любую категорию (учёба, рецепты, места) и работать в ней совместно. Задать тон документу можно будет, поменяв в нём цвет или добавив эмодзи.
 
«В Почте Mail.ru есть множество сценариев, в рамках которых пользователь работает с информацией, например, пишет простой текст и получает комментарии к нему от других людей, либо сохраняет себе информацию из письма на будущее. Мы работаем над тем, чтобы улучшить работу над рутинными задачами и предложить набор инструментов, который позволит более эффективно работать с информацией, как самостоятельно, так и совместно», — отметил Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления Mail.ru.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Нашли идеальный гаджет для дачи на AliExpress. Есть радио, плеер, Bluetooth и съемный аккумулятор
Нашли крутую механическую ретро-клавиатуру на AliExpress. Есть подсветка и подставка под гаджеты
Компактные смарт-часы Amazfit сливают с жирной скидкой на Маркете. Выглядят солидно, а стоят в разы дешевле конкурентов
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать
Обои на телефон: Atomic Heart
Стали известны последствия мощной вспышки на Солнце

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу