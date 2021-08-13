





«Почта России» установила в почтовых отделениях и сторонних магазинах почтоматы, в которых можно забирать посылки от интернет-магазинов. Организация использует как свои, так и чужие почтоматы.Сейчас клиенты могут забирать посылки в 500 почтоматах «Почта России» и более 1500 партнерских почтоматах. К ноябрю почтовый оператор планирует установить по всей России более 5 тысяч собственных аппаратов. До конца осени собственные почтоматы «Почты России» появятся в 37 городах России с населением 500 тысяч человек. Их установят в торгово-розничных сетях, бизнес-центрах, на заправочных станциях, объектах транспортной инфраструктуры и клиентских центрах «Почта Банка».В настоящее время почтоматы работают только по предварительной оплате. Когда курьер помещает посылку в почтомат, клиенту приходит SMS-сообщение с кодом получения заказа. Его нужно ввести на экране, чтобы ячейка открылась и отправление можно было забрать. В будущем «Почта России» планирует запустить оплату заказов через POS-терминал почтомата.Первыми партнёрами «Почта России» в этом проекте стали сети почтоматов «Халва» и Teleport. Сейчас на выдачу заказов Почты работают около 1 500 партнерских почтоматов. До конца лета «Почта России» начнет доставлять заказы в более 1 000 пунктов выдачи заказов Hermes. К осени оператор планирует расширить число партнеров, в том числе подключиться к сети PickPoint. В партнерских почтоматах клиенты «Почты России» могут получать посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор, включая «AliExpress Россия», Avon и «Читай-город».