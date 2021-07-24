Рейс United Airlines в Сан-Франциско был задержан, а все пассажиры — эвакуированы из-за шутки подростка. О курьезе рассказал зарубежный ресурс Gizmodo.
Самолет уже был готов к взлету, когда экипаж объявил о неотложной тревоге. Оказалось, что пассажирам, которые пользуются устройствами Apple, начали приходить фотоснимки ружья для страйкбола. Для рассылки использовался Apple AirDrop — функция «шеринга» файлов и данных между «яблочными» девайсами напрямую, без использования интернета. AirDrop использует Bluetooth для сопряжения с получателем данных, и работает в радиусе нескольких метров.
Рейс был задержан, а всех пассажиров в срочном эвакуировали. Многие были не на шутку встревожены — возможно, им вспомнились многочисленные сообщения СМИ о терактах в общественном транспорте.
Впоследствии оказалось, что рассылку ради веселья устроил мальчик-подросток. Похоже, что веселье не удалось, так как известно, что виновника выгнали с рейса. Полиция отмечает, что фотография была сделана точно не в аэропорту, а самого ружья у ребенка при себе не было. Сотрудники службы безопасности не уточняют, как именно они вычислили «бандита» — возможно, он просто забыл переименовать своё устройство, которе использовал для рассылки.
Стоит отметить, что по умолчанию AirDrop в устройствах Apple находится в режиме «Приём только от контактов» — то есть, незнакомый человек просто не увидит такой девайс в списке устройств поблизости. Однако, если перевести AirDrop в режим «Приём от всех» и забыть об этом, то на ваш смартфон действительно кто угодно сможет прислать любые данные — если вы сами подтвердите приём файла во всплывающем окне.
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