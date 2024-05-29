«Почта России» нашла гениальный способ ускорить доставку посылок



«Почта России» внедрит нейросетевую систему планирования маршрутов доставки. Проект будет реализован совместно со «Сколково».



Согласно официальному сайту почты, благодаря интеграции в логистику системы интеллектуального моделирования доставлять отправления получится еще быстрее, чем раньше. На основании исторических данных ИИ будет прогнозировать объемы поступления писем и посылок на каждом этапе цепочки и перестраивать маршруты.







Среди прочего, нейросеть поможет исключить из траектории доставки лишние сортировочные центры. В теории, посылки больше не будут заезжать на сортировку во все крупные попутные города, что значительно ускорит срок доставки.



Проект начинает реализовываться в 2024 году и будет действовать до 2026-го. Если система покажет себя хорошо, её работу наверняка продлят.