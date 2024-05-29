«Почта России» нашла гениальный способ ускорить доставку посылок

Олег

Фото: Digital Ocean


«Почта России» внедрит нейросетевую систему планирования маршрутов доставки. Проект будет реализован совместно со «Сколково».

Согласно официальному сайту почты, благодаря интеграции в логистику системы интеллектуального моделирования доставлять отправления получится еще быстрее, чем раньше. На основании исторических данных ИИ будет прогнозировать объемы поступления писем и посылок на каждом этапе цепочки и перестраивать маршруты.

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Среди прочего, нейросеть поможет исключить из траектории доставки лишние сортировочные центры. В теории, посылки больше не будут заезжать на сортировку во все крупные попутные города, что значительно ускорит срок доставки.

Проект начинает реализовываться в 2024 году и будет действовать до 2026-го. Если система покажет себя хорошо, её работу наверняка продлят. 

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Источник:
Почта России
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Комментарии

kardigan
+3630
kardigan
Хоть какой то движ. Уже не плохо
2 часа назад в 15:44
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Dmitriy
+953
Dmitriy
Именно поэтому оплата таможенной пошлины за посылку уже неделю у них невозможна? А через неделю посылка уйдет обратно.... Л-лохотроон!
час назад в 16:18
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YABLOKOFON
+176
YABLOKOFON
Главное что не как с дроном почты России бы вышло когда дрон себя осознал и самовыпилился)))
час назад в 16:42
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0
Александр
Проблема не в количестве сортировок. Ведь отсканировать штрих-код и бросить посылку на соответсвующий конвейер это вопрос секунд. Проблема в желании почты тотально экономить деньги там где не нужно в ущерб скорости доставки. И с этим желанием нейросети ничего сделать не смогут.Административные проблемы техническими средствами не решаются. Ну хотя можно всё начальство почты чат-ботом заменить. Вероятно он будет давать не менее адекватные решения проблем за куда меньшие деньги.
2 минуты назад
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