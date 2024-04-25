Отправка писем превратилась в сложный квест. Вот что нужно знать, чтобы не проторчать на почте полтора часа





Работники некоторых отделений «Почты России» стали отказывать в приёме заказных писем по прежней схеме: принёс письмо на почту, дождался своей очереди, отдал оператору, заплатил за отправку, получил чек с трек-номером, ушёл довольный. Они просят оформить отправку через мобильное приложение, но там нет такой возможности, она реализована лишь на сайте. Если у клиента нет желания, времени или возможности оформлять отправку таким образом, ему предложат послать конверт не заказным письмом, а письмом первого класса, что обойдётся в несколько раз дороже — не 67 р. за 1-2 листа в небольшом конверте, а примерно 170 р.



Операторы отделений почты ссылаются на невозможность отправки заказных писем, не оформленных заранее онлайн, из-за того, что такая функция пропала из программы на их компьютерах. При этом правила и





Работники некоторых отделений «Почты России» стали отказывать в приёме заказных писем по прежней схеме: принёс письмо на почту, дождался своей очереди, отдал оператору, заплатил за отправку, получил чек с трек-номером, ушёл довольный. Они просят оформить отправку через мобильное приложение, но там нет такой возможности, она реализована лишь на сайте. Если у клиента нет желания, времени или возможности оформлять отправку таким образом, ему предложат послать конверт не заказным письмом, а письмом первого класса, что обойдётся в несколько раз дороже — не 67 р. за 1-2 листа в небольшом конверте, а примерно 170 р.Операторы отделений почты ссылаются на невозможность отправки заказных писем, не оформленных заранее онлайн, из-за того, что такая функция пропала из программы на их компьютерах. При этом правила и тарифы «Почты России» не изменились, а в почтовых отделениях не вывешены предупреждения о каких-либо нововведениях при приёме отправлений. То есть, как и раньше, клиент имеет право отправлять заказные письма в отделениях, без оформления в приложении или на сайте.

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Приложение и сайт «Почты России» позволяют отправлять электронные заказные письма, но для этого нужно заранее составить письмо, сохранить его в PDF и подгрузить этот файл в процессе оформления. Для отправки документов, на которых должна стоять живая подпись, такое не подходит. Заказное письмо можно оформить только через сайт, но и тут есть несколько нюансов — онлайн-оплата обойдётся дороже из-за включения в цену НДС, а чтобы сэкономить 20%, нужно выбрать оплату в почтовом отделении, где НДС не взимают.Особенно неприятно будет тем, кто дождался своей очереди, но письмо у него не приняли, а потребовать оформить его по новым устным правилам. Придётся возвращаться домой, чтобы сделать это без спешки, или доставать смартфон, залогиниваться на сайте «Почты России» через «Госуслуги» и вбивать туда информацию с конверта. Затем нужно снова брать билетик и ждать вызова к окошку.Что делать тем, у кого нет смартфона, интернета и кто не зарегистрирован на сайте «Почты России»? Формально они имеют право отправить заказное письмо без всего этого, но тогда работнику почты придётся оформлять отправку через свой аккаунт, а это займёт значительно много времени, так как ему придётся переносить в компьютер адреса и имена отправителя и получателя, указанные на конверте.Почтальоны не особо довольны этим нововведением и полагают, что оно появилось для того, чтобы снизить нагрузку на них и уменьшить очереди. Для клиентов это хорошо, а для почтальонов плохо, ведь это может привести к сокращению персонала или уменьшению зарплаты. Выгоднее всего самой «Почте России»: ручной работы станет меньше, её будут выполнять сами клиенты, а потому оплачивать её не придётся.