«Раньше стоял в одной очереди, а теперь стоишь в другой»: «Почта России» запустила самообслуживание в отделениях



«Почта России» объявила о запуске зон самообслуживания в своих отделениях по всей стране. Первые терминалы уже появились и их можно попробовать.



По задумке компании, в зоне самообслуживания посетитель сможет самостоятельно подготовить письмо или посылку к отправке, что должно сократить время ожидания в очереди. С 8 апреля они запускаются в четырех тестовых отделениях Москвы, а позже появятся по всей стране в наиболее посещаемых офисах.







Согласно msk1, многие сотрудники и даже администраторы отделений не в курсе, что теперь у них можно самообслужиться. Корреспондент пришел на почту, спросил, где найти зону самообслуживания, и сотрудница сразу переадресовала его к начальству; поймать администратора так и не удалось, но на искомую локацию указал недовольный посетитель:





«Я не знаю что они там сделали. Я письмо-то сам написал и сам заполнил. Только если раньше ты стоял в одной очереди, то теперь стоишь в другой. Вот к тому мужчине. Бред какой-то».