«Раньше стоял в одной очереди, а теперь стоишь в другой»: «Почта России» запустила самообслуживание в отделениях

Олег

Фото: Digital Ocean


«Почта России» объявила о запуске зон самообслуживания в своих отделениях по всей стране. Первые терминалы уже появились и их можно попробовать.

По задумке компании, в зоне самообслуживания посетитель сможет самостоятельно подготовить письмо или посылку к отправке, что должно сократить время ожидания в очереди. С 8 апреля они запускаются в четырех тестовых отделениях Москвы, а позже появятся по всей стране в наиболее посещаемых офисах.

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Согласно msk1, многие сотрудники и даже администраторы отделений не в курсе, что теперь у них можно самообслужиться. Корреспондент пришел на почту, спросил, где найти зону самообслуживания, и сотрудница сразу переадресовала его к начальству; поймать администратора так и не удалось, но на искомую локацию указал недовольный посетитель:

«Я не знаю что они там сделали. Я письмо-то сам написал и сам заполнил. Только если раньше ты стоял в одной очереди, то теперь стоишь в другой. Вот к тому мужчине. Бред какой-то». 
Фото: msk1

Источник отмечает, что на месте зоны самообслуживания сейчас находятся два стола с компьютерами и принтер. Скорее всего, на ПК пользователь может заполнить данные отправления, после чего распечатать бланк, с которым можно подойти к оператору. 

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Источник:
msk1
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Комментарии

+41
fedorr666
Ой блин..почта россии это тот еще квест,и никогда она не выйдет на уровень,Bbox-berry,DHL,FedEx и им подобным, т к в отделениях сидят старые люди которым все по…и логистика в компании на 0 полное zero… хотя бабло выделяется не малое на возрождение из пепла ,но оно наверное как и везде оседает в других карманах….
час назад в 15:59
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tellurian
+1252
tellurian fedorr666
Чтобы туда пошли молодые и энергичные, нужно поднимать уровень зарплат, престиж работы, подходы. А туда идут в основном те, кого не взяли в другие места и не важен уровень дохода. Текучка там высокая.
27 минут назад
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