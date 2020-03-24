Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения «Почты России». Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги. Не нужно указывать адрес получателя и его ФИО.
Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении «Почты России» и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные — фамилия и адрес — указываться не будут.
Услуга оказывать дистанционно — достаточно лишь выбрать нужную опцию и физического присутствия в отделении почтовой связи не потребуется. Это особенно важно в условиях ситуации распространения коронавируса, когда гражданам рекомендовано как можно реже выходить из дома и контактировать друг с другом.
«Запуск новой услуги — важный шаг, который мы делаем навстречу нашим клиентам. Сервис уже стал популярен среди пользователей мобильного приложения Почты России и сделал отправку посылок максимально удобной и доступной. Миллионы россиян смогли оценить работу приложения, функционал которого позволяет отследить отправление, найти ближайший пункт выдачи заказа на интерактивной карте, вызвать курьера, оформить и оплатить посылку, получать юридически значимые электронные заказные письма, общаться в онлайн чате», — отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.
В приложения «Почты России» также можно отправить бумажное письмо, загрузив изображение или PDF-файл. В этом случае требуется указывать ФИО получателя (или наименование организации) и почтовый адрес.
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