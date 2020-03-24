«Запуск новой услуги — важный шаг, который мы делаем навстречу нашим клиентам. Сервис уже стал популярен среди пользователей мобильного приложения Почты России и сделал отправку посылок максимально удобной и доступной. Миллионы россиян смогли оценить работу приложения, функционал которого позволяет отследить отправление, найти ближайший пункт выдачи заказа на интерактивной карте, вызвать курьера, оформить и оплатить посылку, получать юридически значимые электронные заказные письма, общаться в онлайн чате», — отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.







Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения «Почты России». Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги. Не нужно указывать адрес получателя и его ФИО.Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении «Почты России» и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные — фамилия и адрес — указываться не будут.Услуга оказывать дистанционно — достаточно лишь выбрать нужную опцию и физического присутствия в отделении почтовой связи не потребуется. Это особенно важно в условиях ситуации распространения коронавируса, когда гражданам рекомендовано как можно реже выходить из дома и контактировать друг с другом.В приложения «Почты России» также можно отправить бумажное письмо, загрузив изображение или PDF-файл. В этом случае требуется указывать ФИО получателя (или наименование организации) и почтовый адрес.