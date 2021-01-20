





При оформлении и оплате посылок на сайте или в мобильном приложении клиенты «Почта России» будут получать бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты следующих отправок. До начала июня программа будет работать в тестовом режиме для жителей макрорегионов Волга и Северный Кавказ. В дальнейшем к программе подключится вся Россия, а список услуг для начисления бонусов расширится.Бонусная программа доступна для физических лиц и распространяется на отправку посылок в почтовые отделения. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счёт пользователя в личном кабинете на сайте pochta.ru и в мобильном приложении после приёма оплаченной посылки в отделении. 1 бонус равен 1 рублю. Бонусами можно частично оплатить следующую отправку, оформленную онлайн.В макрорегион Волга входят Самарская, Саратовская, Ульяновская, Оренбургская, Пензенская и Нижегородская области, а также республики Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан и Чувашская. Северо-Кавказский регион включает в себя Ставропольский край, Астраханскую область и республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Чечня и Северная Осетия (Алания).